Кремль: Подготовка встречи Путина и Трампа продолжается

Кремль продолжает подготовку встречи президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - во время саммита G20 в Аргентине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова американского президента о возможности отмены встречи.

"Подготовка продолжается, встреча согласована, - заявил журналистам Пенсков. - Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем".

Ранее Трамп заявил, что он еще не определился с тем, будет ли встречаться с Путиным на полях саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Аргентине с 29 ноября по 1 декабря. "Я пока не принял окончательного решения", - сказал глава Белого дома. Причина - инцидент в Керченском проливе, который был спровоцирован провокационными действиями президента Украины Петром Порошенко.