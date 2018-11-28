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28.11.2018 06:14
Рубрика: Власть

Трамп может отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20

Текст: Максим Макарычев

Президент США Дональд Трамп заявил, что он еще не определился с тем, будет ли встречаться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Аргентине с 29 ноября по 1 декабря. "Я пока не принял окончательного решения", - заявил глава Белого дома в интервью газете The Washington Post. Причина – инцидент в Керченском проливе, который был спровоцирован провокационными действиями президента Украины Петром Порошенко.

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

В этом вопросе он намерен полагаться на мнение своих советников, "выводы которых", как отметил глава Белого дома, "будут решающими". Ранее во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что на встрече лидеров России и Соединенных Штатов будут обсуждаться "все темы по вопросам безопасности, контролю над вооружениями, региональным проблемам". По словам Болтона, Дональд Трамп также встретится с лидерами Турции, Индии и Южной Кореи.

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На вопрос, собирается ли глава Белого дома провести беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на полях G20, Болтон ответил твердым "нет", сообщает AFP. "Программа двусторонних встреч определена, она переполнена", - добавил помощник Трампа.

Вместе с тем официальный представитель Белого дома Сара Сандерс не исключила проведение неофициальной встречи своего начальника с представителями саудовской делегации. Отметим, что многие политики и представители общественности в США по-прежнему критикуют Трампа за его слишком "примирительную" позицию в вопросе убийства Джамаля Хашкаджи, саудовского колумниста The Washington Post.

На полях G20 также может пройти историческая встреча Трампа и председателя КНР Си Цзинпиня, во время которой не исключен вариант подписания торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. На возможность этого намекнул старший экономический советник главы Белого дома Ларри Кадлоу. Вместе с тем он подчеркнул, что подписание подобного соглашения "по-прежнему зависит от определенных условий: защиты интеллектуальной собственности, отмены тарифных и нетарифных барьеров и вопроса о принудительной передаче технологий от иностранных компаний, созданных в Китае".

Фото: depositphotos.com
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По словам Кадлоу, основные торговые партнеры США поддержат позицию американской делегации в Буэнос-Айресе, и если соглашение не будет подписано, то "президент увеличит давление на Пекин через тарифы". Ранее в интервью Wall Street Journal, опубликованном в понедельник, Трамп заявил, что замораживание роста тарифов на газ в январе на 200 миллиардов долларов на импорт из Китая "крайне маловероятно". Вместе с тем он озвучил угрозу наложить дополнительные налоги на китайскую продукцию стоимостью 267 миллиардов долларов.

Наконец, на полях саммита может быть подписан Договор о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой, призванный заменить соглашение NAFTA, действующее с 1994 года. "Это соглашение будет подписано в Аргентине", - заявил Кадлоу.

Со своей стороны представители Канады были более осторожными в своих прогнозах. Высокопоставленный чиновник канадского правительства  дал понять, что три североамериканские страны "планируют подписание документа 30 ноября", однако "согласование его окончательного варианта все еще продолжается". Оттава пока безуспешно добивается того, чтобы Соединенные Штаты сняли в ее отношении тарифы на импорт стали и алюминия, которые вступили в силу с 1 июня этого года якобы "во имя защиты национальной безопасности США".

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