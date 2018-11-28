Никита Михалков назвал лучший российский телесериал

Советский, российский режиссер, сценарист, актер и продюсер Никита Сергеевич Михалков наибольшей удачей отечественных кинематографистов за прошлый год полагает комедийный сериал "Домашний арест".

Об этом Михалков рассказал в интервью Юрию Дудю - программа опубликована на YouTube-канале блогера 27 ноября.

"Домашний арест" - сериал производства компании Comedy Club Production. Премьера шоу прошла на сервисе ТНТ-Premier 16 августа. В центре сюжета - злоключения мэра-коррупционера небольшого российского городка, пойманного на взятке и вынужденного отбывать домашний арест по месту прописки в коммуналке, вынашивая там план мести тем, кто его подставил.

Создатель - Семен Слепаков, режиссер - Петр Буслов ("Бумер", "Бумер. Фильм второй", "Высоцкий. Спасибо, что живой").

По мнению Никиты Сергеевича, Слепаков - это "Гоголь современный". Михалков признался, что даже позвонил Семену и лично поздравил с творческой удачей.

"Там могут быть затяжки, есть вещи, на которых я не акцентировался, но это очень талантливо, очень весело", - назвал достоинства шоу Михалков. Отметив, что если бы историю рассказал кто-то другой, "то это была бы такая ужасная чернуха". А так получилось "с любовью сделано ко всем людям".

В "Домашнем аресте" двенадцать эпизодов. Показ сериала, в котором снялись Павел Деревянко, Анна Уколова, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко, Дмитрий Астрахан, Лев Лещенко, Александр Баширов, завершился в октябре.

Ранее сообщалось, что Дудь снял фильм про Олега Табакова.

Видео интервью размещено на YouTube-канале Дудя.