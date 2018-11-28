Новости

Sony снимет фильм про Женщину-паука 11:54
Американские кинокритики назвали десять лучших фильмов года 11:43
Netflix экранизирует 13 повестей британского сказочника Роальда Даля 11:31
Режиссер "Отряда самоубийц" объяснил некоторые недостатки фильма 11:17
Видео: оркестр почтил память Стэна Ли музыкой из "Мстителей" 11:05

Никита Михалков назвал лучший российский телесериал

Новости
    28.11.2018, 12:08
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ TRAILER RU Фото: youtube.com/ TRAILER RU
Фото: youtube.com/ TRAILER RU

Советский, российский режиссер, сценарист, актер и продюсер Никита Сергеевич Михалков наибольшей удачей отечественных кинематографистов за прошлый год полагает комедийный сериал "Домашний арест".

Об этом Михалков рассказал в интервью Юрию Дудю - программа опубликована на YouTube-канале блогера 27 ноября.

Фото: kinopoisk.ru
Американские кинокритики назвали десять лучших фильмов года

"Домашний арест" - сериал производства компании Comedy Club Production. Премьера шоу прошла на сервисе ТНТ-Premier 16 августа. В центре сюжета - злоключения мэра-коррупционера небольшого российского городка, пойманного на взятке и вынужденного отбывать домашний арест по месту прописки в коммуналке, вынашивая там план мести тем, кто его подставил.

Создатель - Семен Слепаков, режиссер - Петр Буслов ("Бумер", "Бумер. Фильм второй", "Высоцкий. Спасибо, что живой").

По мнению Никиты Сергеевича, Слепаков - это "Гоголь современный". Михалков признался, что даже позвонил Семену и лично поздравил с творческой удачей.

"Там могут быть затяжки, есть вещи, на которых я не акцентировался, но это очень талантливо, очень весело", - назвал достоинства шоу Михалков. Отметив, что если бы историю рассказал кто-то другой, "то это была бы такая ужасная чернуха". А так получилось "с любовью сделано ко всем людям".

В "Домашнем аресте" двенадцать эпизодов. Показ сериала, в котором снялись Павел Деревянко, Анна Уколова, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко, Дмитрий Астрахан, Лев Лещенко, Александр Баширов, завершился в октябре.

Ранее сообщалось, что Дудь снял фильм про Олега Табакова.

Видео интервью размещено на YouTube-канале Дудя.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел русский трейлер диснеевского фэнтези "Артемис Фаул" 10:55
Автор "Ходячих мертвецов" сделает еще один сериал про постапокалипсис 10:41
Умер создатель Губки Боба Стивен Хилленберг 27.11.2018
Сет Роген сыграет маринованного путешественника во времени 27.11.2018
⧣ видео
Фото: youtube.com/ tennantfan1
Том Бейкер написал книгу о Четвертом Докторе 27.11.2018
Видео: Bohemian Rhapsody на 64 дисководах 27.11.2018
Видео: герои "Игры престолов" фыркают в слоумо 27.11.2018
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел эффектный трейлер военной драмы "Спасти Ленинград" 27.11.2018
Создатель "Симпсонов" назвал "Машу и медведя" лучшим мультфильмом 27.11.2018
В Москве госпитализирована бывшая вокалистка "Лицея" Анна Плетнева 27.11.2018
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
"Король Ночи" из "Игры престолов" займется сериалом по "Ведьмаку" 27.11.2018
"Агент Купер" сыграет Рузвельта в норвежском сериале с "Сагой Нурен" 27.11.2018
Фото: Джон Малкович в главной роли в продолжении "Молодого Папы" 25.11.2018