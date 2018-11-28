Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Lada Xray с вариатором: свежие подробности 11:33
Эксперимент: Баттл из онлайн-игры воспроизвели в реальности на УАЗах 09:00
Трамп в ярости: General Motors закроет пять заводов в США и Канаде 27.11.2018
"Жигули" со штатным "автоматом": в Беларуси продается редкий ВАЗ-2105 27.11.2018
28.11.2018 10:35
Рубрика: Легковые авто

Новая Mazda 3: с полным приводом и другими моторами

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировала Mazda 3 четвертого поколения в двух кузовах: седан и пятидверный хэтчбек. Оба варианта "нарисованы" с оглядкой на концепт-кар Kai, показанный в прошлом году на автосалоне в Токио.

По словам разработчиков, новая Mazda закладывает основы инженерии и стиля для всех последующих моделей японской марки. В сравнении с предшественником Mazda 3 новой генерации получила более плавные кузовные обводы, удлиненный капот, зауженную фронтальную оптику и такие же узкие светодиодные задние фонари. Хэтчбек явно красит также покатая крыша с заваленными задними сойками и удлиненный задний спойлер. 

Фото: Пресс-служба Mazda.

Интерьер Mazda 3 также выполнен с оглядкой на концепт-кар Kai. На передней панели и консоли минимизировано количество "физических" кнопок, выделяются цифровая панель приборов, 8,8-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран мультимедийной системы, вынесенный в верхнюю часть передней панели, а также шайба управления мультимедиа на центральном тоннеле.

Фото: Пресс-служба Mazda.
В России стартовало производство обновленной Mazda 6

Кроме того, салон теперь в большей степени напоминает спортивный кокпит. Центральная консоль вместе с дисплеем развернута в сторону водителя. Ощутимо улучшились также и материалы отделки. В частности, появился декор из полированного алюминия.

Вопреки тренду на цифровые "приборки" Mazda 3, как и шоу-кар Kai, получила панель приборов с аналоговыми шкалами, где циферблаты по традиции помещены в глубокие колодцы для борьбы с бликами.

Mazda 3 нового поколения - первая серийная модель, основанная на архитектуре SkyActiv-Vehicle. Новая "тележка" улучшила управляемость автомобиля и усилила жесткость кузова на кручение, а также обеспечила более низкий центр масс и спортивную посадку водителя. Много сил было потрачено также на борьбу с шумами и вибрациями.

Фото: Пресс-служба Mazda.

Что касается моторов, объявлено, что компания предложит агрегаты объемом 1,5 литра, 2 литра и 2,5 литра семейства Skyactiv-G. Будет также и 1,8-литровый дизельный агрегат с оптимизированной системой впрыска топлива, который повышает эффективность. Отдача моторов на момент дебюта не уточняется, однако сообщается, что вся линейка будет отличаться улучшенной экономичностью и производительностью. В качестве трансмиссий предложат 6-ступенчатую механику и 6-диапазонный "автомат".

Фото: Скриншот youtube.com
Видео: "КамАЗ" и Mazda RX-8 выдали эффектный парный дрифт

Наконец, анонсирован бензиновый двигатель нового семейства Skyactiv-X, сочетающий в себе традиционные свечи зажигания и возможность воспламенения топливо-воздушной смеси от сжатия аналогично дизельным моторам. Их спецификации пока не приводятся.

Главной новацией станет опциональная "умная" система полного привода I-Active AWD, которая сможет распределять крутящий момент по осям, ориентируясь на набор датчиков, анализирующих характер сцепления колес с дорогой, погодные условия и ряд других факторов. Модернизирована также фирменная система контроля тяги G-Vectoring Plus. Сообщается, что она даст водителю "трешки" больше возможностей для предотвращения столкновений.

Фото: Пресс-служба Mazda.
Обновленная Mazda CX-5 получила турбомотор
ЗИЛ-4104 и Aurus Senat вошли в список лучших лимузинов в истории
#Mazda