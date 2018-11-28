Новая Mazda 3: с полным приводом и другими моторами

На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировала Mazda 3 четвертого поколения в двух кузовах: седан и пятидверный хэтчбек. Оба варианта "нарисованы" с оглядкой на концепт-кар Kai, показанный в прошлом году на автосалоне в Токио.

По словам разработчиков, новая Mazda закладывает основы инженерии и стиля для всех последующих моделей японской марки. В сравнении с предшественником Mazda 3 новой генерации получила более плавные кузовные обводы, удлиненный капот, зауженную фронтальную оптику и такие же узкие светодиодные задние фонари. Хэтчбек явно красит также покатая крыша с заваленными задними сойками и удлиненный задний спойлер.

Фото: Пресс-служба Mazda.

Интерьер Mazda 3 также выполнен с оглядкой на концепт-кар Kai. На передней панели и консоли минимизировано количество "физических" кнопок, выделяются цифровая панель приборов, 8,8-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран мультимедийной системы, вынесенный в верхнюю часть передней панели, а также шайба управления мультимедиа на центральном тоннеле.

Кроме того, салон теперь в большей степени напоминает спортивный кокпит. Центральная консоль вместе с дисплеем развернута в сторону водителя. Ощутимо улучшились также и материалы отделки. В частности, появился декор из полированного алюминия.

Вопреки тренду на цифровые "приборки" Mazda 3, как и шоу-кар Kai, получила панель приборов с аналоговыми шкалами, где циферблаты по традиции помещены в глубокие колодцы для борьбы с бликами.

Mazda 3 нового поколения - первая серийная модель, основанная на архитектуре SkyActiv-Vehicle. Новая "тележка" улучшила управляемость автомобиля и усилила жесткость кузова на кручение, а также обеспечила более низкий центр масс и спортивную посадку водителя. Много сил было потрачено также на борьбу с шумами и вибрациями.

Фото: Пресс-служба Mazda.

Что касается моторов, объявлено, что компания предложит агрегаты объемом 1,5 литра, 2 литра и 2,5 литра семейства Skyactiv-G. Будет также и 1,8-литровый дизельный агрегат с оптимизированной системой впрыска топлива, который повышает эффективность. Отдача моторов на момент дебюта не уточняется, однако сообщается, что вся линейка будет отличаться улучшенной экономичностью и производительностью. В качестве трансмиссий предложат 6-ступенчатую механику и 6-диапазонный "автомат".

Наконец, анонсирован бензиновый двигатель нового семейства Skyactiv-X, сочетающий в себе традиционные свечи зажигания и возможность воспламенения топливо-воздушной смеси от сжатия аналогично дизельным моторам. Их спецификации пока не приводятся.

Главной новацией станет опциональная "умная" система полного привода I-Active AWD, которая сможет распределять крутящий момент по осям, ориентируясь на набор датчиков, анализирующих характер сцепления колес с дорогой, погодные условия и ряд других факторов. Модернизирована также фирменная система контроля тяги G-Vectoring Plus. Сообщается, что она даст водителю "трешки" больше возможностей для предотвращения столкновений.