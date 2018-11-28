Новый Toyota Prius получил полный привод

Toyota обновила самый популярный гибридный автомобиль в мире - Prius. Премьера состоялась в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

Главная особенность нового гибрида - полный привод, который будет доступен в одной из его комплектаций. Речь идет об оригинальной системе AWD-е - задние колеса крутит дополнительный электромотор мощностью 7 л.с. Он начинает работать при старте машины с места на скорости до 10 км/ч, а также до 70 км/ч - если в процессе движения обнаружится недостаточное сцепление колес с дорогой.

Фото: Пресс-служба Toyota.

В полноприводных машинах Toyota заодно заменила аккумуляторы - вместо литий-ионных применяются никель-металлгидридные. Они способны работать в условиях низких температур, то есть могут быть востребованы в тех же Штатах и России.

Что касается внешних изменений, они стандартны: Prius получил головную и заднюю оптику нового дизайна и другой передний бампер. Топовые версии обзавелись вертикально ориентированным тачскрином мультимедийной системы с диагональю 11,6 дюймов.

Силовая установка гибрида осталась прежней. Это связка атмосферного двигателя 1.8 мощностью 96 л.с., двух электромоторов, вариатора и блока батарей. Общая отдача - 122 л.с.

Отметим, что точно так же Toyota оснастила представленную в Лос-Анджелесе гибридную версию седана Corolla. Внешне этот автомобиль не отличается от ранее представленного в США. Судя по появляющейся информации, до России эта машина не доберется. А вот Prius - вполне может. Сейчас автомобиль предлагается у нас по цене от 2 252 000 рублей за единственную комплектацию "Люкс".

Впрочем, модель можно назвать нишевой - спрос на нее невелик. По итогам прошлого года Toyota реализовала у нас 208 гибридов, в этом результат едва ли будет выше. В то же время на мировом рынке Prius сохраняет первенство в своем классе. В 2017-м модель разошлась тиражом в 50,5 тысячи экземпляров.