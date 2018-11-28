Помощник "Коротышки" рассказал о шикарной жизни наркобарона

Во вторник в суде Бруклина, где третью неделю продолжается судебный процесс над мексиканским наркобароном Хоакином "Эль Чапо" Гусманом по прозвищу "Коротышка", выступил ключевой свидетель, его бывший помощник по картелю Синалоа Мерлин Ангел Мартинес, который заключил сделку со следствием и проходит по программе защиты свидетелей.

По словам Мартинеса, "Коротышка" был настолько богат, что не успевал "сорить деньгами направо и налево". У него был частный зоопарк в Акапулько, где "бродили" львы, тигры и пантеры. По зоопарку курсировал мини-поезд. Там также была яхта под названием "Чапито".

"У него были дома на каждом пляже и ранчо в каждом мексиканском штате", - сказал Мартинес, добавив, что наркобарон любил "премировать" своих сотрудников роскошными автомобилями не ниже "Кадиллака". Возле одного из домов красовалась золотая статуя жеребца.

Мартинес описал, как картель Синалоа переправлял тонны кокаина в Соединенные Штаты - через туннели, вырытые под границей, в грузовиках-цистернах с секретными отсеками, и даже в поддельных баночках, якобы содержащих перец чили.

Все боевики картеля были вооружены оригинальными пистолетами с рукоятками ручной работы, каждая из которых не повторялась. При этом непременный череп на рукоятке свидетельствовал о принадлежности боевика к наркокартелю "Коротышки". Сын наркобарона, Иван Гусман, постоянно возил в своем "Феррари" позолоченный автомат Калашникова.

Каждый месяц наркобарон посылал три частных самолета в город Тихуана (который, кстати, сейчас стал перевалочным пунктом для мигрантов, пытающихся проникнуть в США), чтобы забрать деньги. Лайнерами перевозились десятки миллионов долларов. Картель размещал наличность в многочисленных резиденциях, подкупал служащих банков, чтобы перевести доллары в песо.

Сам "Коротышка" часто менял место жительства. "У него было четыре-пять постоянных женщин, и мы были вынуждены платить им за все", - признался Мартинес. С течением времени наркобарон, выросший в нищете, пристрастился к путешествиям. Он запросто мог полететь в Макао, чтобы сыграть в азартные игры, или Швейцарию, где делал операцию по вживлению стволовых клеток для омоложения.

Напомним, что "Эль-Чапо", один из самых влиятельных наркобаронов в мире, родившийся (по одним данным в 1954 году, по другим в 1957-м) в бедной мексиканской деревушке и окончивший только три класса школы, был пойман 8 января 2016 года после полугода охоты по всей стране. Власти страны не смогли простить "Коротышке" убийства известного в Мексике католического кардинала.

Гусмана задержали при попытке скрыться через канализационный тоннель и в прошлом году экстрадировали в Соединенные Штаты, где ему грозит пожизненное заключение. Он не признал себя виновным в торговле наркотиками, а его адвокаты утверждают, что "Коротышку" оговорили конкуренты по бизнесу.