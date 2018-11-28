Путин: Доллар сам уходит от России

Новости

Под Владимиром взорвался многоквартирный дом 16:14
Стала известна причина отстранения Иско от игры с "Ромой" 16:09
Вместе с главным саратовским спасателем задержан его заместитель 16:08
"Яндекс" презентует беспилотник в Америке 16:05
Московскую канатную дорогу закрыли по техническим причинам 16:04
Путин пошутил в ответ на вопрос о будущем России после его ухода 16:03
Математики призвали пересмотреть теорию Большого взрыва 16:01
На Кубани на двух подтопленных мостах остановили движение 15:55
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии 15:46
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы 15:40
Путин назвал США великой державой с огромными преимуществами 15:37
В Австралии вырастили быка ростом с баскетболиста Майкла Джордана 15:36
Ирландский клуб по ошибке сообщил о смерти своего футболиста 15:28
Врачи шокировали "беременную" девушку 26-килограммовой находкой 15:25
В Крыму арестован задержанный на украинском катере сотрудник СБУ 15:24
Ученым Беларуси предложили провести ревизию национальных разработок 15:22
На Алтае полицейского обвинили в торговле российским гражданством 15:16
Беларуси досрочно передали зенитные комплексы "Тор-М2" 15:11
В Уфе экс-глава кооператива ответит в суде за травму ребенка на горке 15:10
Андрей Разин назначен главным тренером "Северстали" 15:07
Новый Toyota Prius получил полный привод 15:07
Жительнице Урала выплатят 400 тысяч за падение из поезда 15:05
Стритрейсер избежал наказания за смерть балерины Мариинки 14:58
Экс-участника "Дома-2" будут судить за интимные фото его жены 14:57
Эксперты обсудили перспективы партнерства Казахстана и России 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 14:54
Рубрика: Экономика

Путин: Доллар сам уходит от России

Не Россия уходит от доллара, он сам уходит от нее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Фото: depositphotos.com
В Кремле по-прежнему готовят встречу Путина и Трампа

"У нас нет цели уходить от доллара - доллар уходит от нас, - сказал российский лидер на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!". - И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе не в ногу, а уже чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов".

Долларовые активы, как заметил глава государства, сокращаются даже у самых крупных держателей. РФ, по словам Путина, так же ищет альтернативные варианты расчетов и накоплений резервов. "У нас, например, уже со странами ЕврАзЭс 70 процентов экспорта и 30 процентов импорта обслуживается в рублях", - отметил президент.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против административного ограничения использования доллара в российской экономике.

Экономика Финансы Валютный рынок Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пошутил в ответ на вопрос о будущем России после его ухода
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
ФРГ и Франция высказались против ужесточения санкций в отношении России
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы
Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком