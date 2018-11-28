Путин: Доллар сам уходит от России

Не Россия уходит от доллара, он сам уходит от нее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас нет цели уходить от доллара - доллар уходит от нас, - сказал российский лидер на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!". - И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе не в ногу, а уже чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов".

Долларовые активы, как заметил глава государства, сокращаются даже у самых крупных держателей. РФ, по словам Путина, так же ищет альтернативные варианты расчетов и накоплений резервов. "У нас, например, уже со странами ЕврАзЭс 70 процентов экспорта и 30 процентов импорта обслуживается в рублях", - отметил президент.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против административного ограничения использования доллара в российской экономике.