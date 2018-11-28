Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей

Президент подписал указ "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". Цель - увековечивание памяти выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта.

Согласно документу, "отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством".

Процедура следующая: после общественного обсуждения Общественная палата вносит предложения в правительство, и уже по представлению кабмина президент принимает решение.

При этом присвоенное географическому объекту имя выдающегося деятеля не будет составной частью установленного наименования географического объекта, а присвоение имени деятеля не влечет изменения наименования географического объекта.

Правительство должно утвердить порядок рассмотрения предложений в трехнедельный срок, а порядок использования присвоенных географическим объектам имен - в течение месяца.

Напомним, что с октября идет конкурс по присвоению аэропортам имен великих людей. Завершится он 30 ноября, а итоги подведут 5 декабря. Граждане сами решат, чьи имена будут носить 47 аэропортов. Инициаторы проекта - Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.