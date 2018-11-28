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28.11.2018 15:53
Рубрика: Экономика

Путин: У нас нет цели уходить от доллара, это он уходит от нас

Текст: Александра Белуза

Президент РФ Владимир Путин афористично ответил на вопрос о дедолларизации российской экономики, а также сообщил, что сделка по поставке Турции С-400 состоялась не в долларах.

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас", - заметил глава государства, отвечая на вопрос в ходе прямого диалога с участниками инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"

Зал шутку оценил.

"И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше", - завершил шутку Владимир Путин.

Он также добавил, что существующая нестабильность в расчетах в американской валюте порождает желание "очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов".

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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При этом президент России обратил внимание на общемировую тенденцию - сокращение долларовых активов, причем по линии самых крупных держателей.

"Это результат применения политики санкций, в том числе с использованием доллара", - считает Путин.

Россия тоже вынуждена искать альтернативные пути, отметил российский лидер. "А когда над решением той или иной проблемы люди думают, решения находятся", - философский заметил он и привел цифры: уже 70% экспорта и 30% импорта со странами ЕАЭС обслуживаются в рублях.

Путин привел еще один пример: расчеты с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 провели, минуя доллар. "Мы понимаем, что если будем проводить расчеты в долларах, то эти расчеты не пройдут. Поэтому мы придумали другой вариант, и сделка все равно произошла", - пояснил он.

Так будет и по другим товарам, добавил российский президент. При этом он заверил, что резких движений, которые навредили бы нашей стране, Россия делать не намерена.

Экономика Финансы Валютный рынок Власть Работа власти Внутренняя политика
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