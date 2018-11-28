Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком

Самолет авиакомпании Lion Air, разбившийся в конце октября, "не был готов к полету". К такому выводу пришел комитет по безопасности транспорта Индонезии.

"Вывод комиссии однозначен: 29 октября выпущенный в рейс самолет не был готов к полету", - приводит РИА Новости сообщение сингапурского телеканала Channel News Asia.

Точные причины катастрофы пока не называются. Однако следователи рекомендовали Lion Air "повысить культуру безопасности полетов и улучшить систему документирования работ по обслуживанию и ремонту самолетов". Также отмечается, что в течение нескольких дней перед катастрофой специалисты не могли "надежно решить проблему нарушений в работе датчика воздушной скорости самолета". Тем не менее после каждого проявления неисправности воздушное судно возвращали в строй.

Boeing 737 MAX, выполнявший рейс из Джакарты на один из индонезийских островов, потерпел катастрофу вскоре после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.