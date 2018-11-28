60 лыжных трасс и троп здоровья откроются в парках Москвы

60 лыжных трасс и троп здоровья общей протяженностью более 147 километров организуют в 26 московских парках.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, всего к зиме подготовят 384 маршрута для лыжников, общая длина которых превысит 580 километров. На эти цели будут отведены природоохранные зоны, парки и скверы близ домов.

Больше всего маршрутов появится в парке "Сокольники". Там под катание на лыжах будет отведено 50 километров. В Измайловском парке под лыжню выделят 17 километров, чуть меньше - по 9 километров - в парке Олимпийской деревни, "Филях" и музее-заповеднике "Царицыно".

Всепогодные трассы из искусственного утрамбованного снега можно будет найти в "Сокольниках", в парке Олимпийской деревни и "Северном Тушине". Также в 12 парках будет работать прокат, средняя цена услуги составит 200 рублей в час.

Для любителей коньков в столице уже подтоговлены и открыты 120 катков с искусственным льдом. Площадки с натуральным покрытием заработают после того, как установится морозная погода. Их будет порядка 1,3 тысячи.