В конце года в Москве заработает "умная" система дорожных камер. Она умеет определять автомобиль нарушителя по силуэту машины. Это поможет привлечь к ответственности лихачей с поддельными номерами.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения, недавно по итогам конкурса определился подрядчик. Контракт заключен с компанией, которая специализируется на разработке нейронных сетей - математических моделей, работающих по принципам нашего мозга. В данном случае нейросеть способна считывать не только номер автомобиля, но и сопоставлять его с конкретной машиной. В базу данных системы вбиты характерные особенности более чем 100 автопроизводителей. Там есть не только сверхпопулярные в столице иномарки, но даже "Москвичи" и "Запорожцы". Программа сама сопоставит номер автомобиля и его модель. И если вдруг обнаружит несоответствие - отправит на дополнительную проверку. В этом случае данные будут анализироваться вручную. Новый программный комплекс может распознавать не только марки машин, но и спецтранспорт. Например, автомобили экстренных служб, городские автобусы и такси. Они часто проезжают по выделенкам в зоне действия камер.

Камеры научились узнавать не только машины, но и людей. Недавно в метро система "вытащила из толпы" 59-летнего мошенника

Разработчики технического задания отмечают, что нейросеть призвана разгрузить технических работников ЦОДД. К тому же "умная" система значительно ускорит передачу данных в ГИБДД. Штрафы водителям, скорее всего, начнут приходить быстрее. С другой стороны, есть шанс, что сотрудники ЦОДД смогут теперь больше времени уделить рассмотрению спорных случаев. Они периодически всплывают в соцсетях: то долгое стояние в пробке примут за остановку в неположенном месте, то оштрафуют за тень машины на обочине. Как говорится в конкурсной документации, после заключения контракта победитель конкурса должен в течение 50 дней обеспечить полноценную работу системы. Это значит, что ее появления стоит ждать в 20-х числах декабря. Причем увеличится не только качество работы, но и количество самих камер. В начале месяца ЦОДД объявил конкурс на аренду еще 400 комплексов видеофиксации. Таким образом, количество камер на столичных дорогах увеличится до 2 тысяч. Их будут размещать в самых аварийно опасных местах. Дислокацию определят сотрудники ГИБДД.

"Камеры размещают не для сбора штрафов, а исключительно в целях безопасности, - говорят в пресс-службе центра. - Благодаря комплексам фиксации только за 9 месяцев этого года количество погибших на дорогах Москвы снизилось на 5 процентов". А по сравнению с 2010-м смертность на столичных автострадах снизилась на треть. Отметим, что нейросети успешно работают не только на дорогах Москвы. Камеры теперь прекрасно распознают не то что силуэты машин, а даже лица людей. И это помогает ловить злоумышленников, давно находящихся в розыске. Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, один из самых резонансных инцидентов произошел 20 ноября. На "Фрунзенской" камера в числе тысяч других пассажиров увидела гражданина, которого разыскивали за мошенничество в особо крупном размере. Дежуривший на станции полицейский подошел к 59-летнему мужчине и отвел его в отделение. Это был некий Иван Бежан, находящийся в федеральном розыске. Полицейскому он назвал совершенно другую фамилию. Тем не менее проверка по базам показала - камера не ошиблась! Предполагаемого мошенника тут же передали тем, кто объявлял его в розыск.

Кстати

- Камеры ЦОДД пока не будут фиксировать проезд без полиса ОСАГО. Ранее объявлялось, что система начнет работать с ноября. Тем не менее пока сверка баз данных МВД и страховщиков продолжается.