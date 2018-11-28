Платные парковки в столице - с 2012 по 2017 год - принесли в городской бюджет 14,3 миллиарда рублей. В этом году прогнозируют, что их вклад вырастет до 18,5 миллиарда рублей. Это примерно половина бюджета многих областных городов страны. Куда же уходят такие деньги, задаются вопросом многие автомобилисты. Задался им и корреспондент "РГ".

Во всех районах, где действуют платные парковки, в текущем году проведены работы по благоустройству. Так, на новой детской площадке в Мещанском районе теперь всегда кипит жизнь. Во двор к дому 11 по переулку Васнецова со всей округи тянутся родители, бабушки и дедушки с детьми. Здесь поставили новую горку, современные качели, установили удобные лавочки и положили мягкое покрытие. "Очень хорошую сделали площадку, даже придраться не к чему!" - делится впечатлениями местная жительница Варвара Лавданская, которая приходит сюда с дочкой. При этом оказалось, что никто даже не слышал о том, что двор сделали на средства от парковок, вложив в благоустройство почти 21 миллион рублей. "Первый раз об этом слышу. Но инициатива хорошая, нужная. Правда, я бы еще сделал рядом площадку для детей постарше. Ребятам, кому уже 8-12 лет, тут не очень интересно, а на взрослую спортивную им еще рано идти", - рассказывает Дамир Аиткулов, который живет в соседнем доме уже почти 20 лет.

Новое благоустройство сделали и в Замоскворечье - на Большой Пионерской улице, недалеко от Павелецкого вокзала, тоже привели в порядок дворовую территорию. Элементы на площадке все те же, но она совсем не похожа на предыдущую - здесь выбраны другие цвета и иначе оформлено пространство. На соседних улицах тоже есть новые объекты, и каждый по-своему уникален. "Теперь мы можем выбирать ту площадку, на которой больше нравится играть ребенку. А раньше везде были однотипные дворы и детям было скучно", - говорит местный житель Роман Каланов.

Как рассказали в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства (АМПП), средства, полученные от уличных автостоянок, с самого начала направляются на благоустройство городских территорий. Какие из них нуждаются в этом прежде всего, решают сами жители районов, в которых деньги собраны. Чаще всего это делается с помощью портала "Активный гражданин", где проходит голосование по этому вопросу. Помочь прийти к единому мнению москвичам могут и муниципальные депутаты, которые представляют интересы населения района. Так было и в текущем году. Сейчас в Москве уже ложится снег, но основные работы, которые планировалось провести за лето, закончены вовремя. "Еще в начале года управы районов получили 4,2 миллиарда рублей авансом, чтобы с приходом тепла быстрее могли приступить к благоустройству", - рассказали "РГ" в АМПП. - Начиная с весны приводились в порядок придомовые территории, велось озеленение, ремонтировались обветшавшие детские и спортивные площадки, создавались новые. Оборудовались зоны отдыха, площадки для выгула собак, обустраивались парковочные карманы, обновлялись тротуары и бордюры".

В центре на деньги от парковок в основном благоустраивают дворы, а на окраинах обновляют пешеходную и дорожную инфраструктуру

Например, в Тверском районе на эти цели было потрачено 200 миллионов рублей и обновлено 17 дворов жилых домов. В районе Хамовники реализована целая программа комплексного благоустройства 18 дворовых территорий, на что выделили более 182 миллионов рублей. В этом же районе реконструировали 66 контейнерных площадок. Чуть больше средств - 185,3 миллиона рублей - получил Пресненский район, где благоустроены 15 дворов. В районе Арбат на приведение в порядок дворов на самом Арбате и Сивцевом Вражке, Большом Николопесковском и Трубниковском переулках, Новинском бульваре, а также в Спасопесковском сквере потратили 61 миллион рублей. Подробно ознакомиться с результатами работ можно на сайте районных управ в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок", где представлены данные с 2014 года.

Если в центральных районах средства от парковок в основном направляются на благоустройство дворов, то в спальных - преимущественно на создание пешеходной и дорожной инфраструктуры. Так, в Северном Измайлово в этом году обустраивали тротуары и пешеходные переходы, а также устанавливали пешеходные ограждения. В Преображенском сделали два нерегулируемых пешеходных перехода и отремонтировали въезд в медицинский центр им. Сербского, а в Строгино с целью безопасности в наиболее оживленных местах положили на дорогах несколько лежачих полицейских.