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Рубрика: Происшествия
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Могорсуд подтвердил законность приговора Шакро Молодому

Текст: Владимир Полетаев

Приговор криминальному авторитету Захарию Калашову, больше известному как Шакро Молодой, Мосгорсуд признал законным.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В марте Никулинский районный суд столицы вынес обвинительный приговор за вымогательство сразу двенадцати фигурантам громкого уголовного дела. Калашов тогда получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Остальные фигуранты также надолго отправились за решетку - суд определил им сроки наказаний в "вилке" от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев. Также в колонии строгого режима. Так наиболее приближенный к Шакро преступный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец получил 8лет 10 месяцев заключения, руководивший ЧОП "Заслон" отставной полковник полиции Евгений Суржиков был приговорен к 7 годам и 10 месяцам колонии, Эдуард Романов и Николай Николаев получили по 8 лет и 4 месяца колонии.

Фото: depositphotos.com
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Еще один фигурант дела - Батыр Бекмурадов - был осужден на 9 лет и 4 месяца колонии. Кстати, именно он, по данным следствия, на выделенные Калашовым средства приобрел частное охранное предприятие "Защитник".  Причем приговор для них оказался не предельным, так как максимальное наказание за вымогательство предусматривает до 15 лет лишения свободы. К тому же осужденные обошлись без штрафов, которые также предусмотрены вмененной им статьей УК.

Калашов, напомним, был признан виновным по двум эпизодам вымогательства: 8 млн рублей у владелицы кафе Elements Жанны Ким и 10 млн рублей у директора компании "Норднефтьгаз" Льва Гарамова.

Напомним, имеющий статус "вора в законе" Калашов, Кочуйков и ряд других представителей криминального мира и силовиков стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России. Суть этого дела, по которому некоторым фигурантам уже вынесены приговоры, в том, что высокопоставленные офицеры СК РФ за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи Кочуйкова, арестованного после перестрелки у ресторана Elements.
 

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