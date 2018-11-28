Беспилотный общественный транспорт - это не сцена из фантастического фильма. Ездят на беспилотном метро парижане, жители Копенгагена, Ванкувера и других городов. Вот и Москва готовится доверить автопилоту всю Кольцевую ветку подземки.

Учиться на своих и чужих ошибках

"У нас есть Кольцевая линия, перевозящая 650 тысяч пассажиров в день, которая является основой Московского метрополитена. Наш план - в течение пяти лет рассмотреть возможность внедрения на ней беспилотных вагонов", - сообщил недавно участникам международного IT-комитета по транспорту заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Идея эта только обсуждается, и говорить о конкретных решениях пока рано. Однако власти Москвы уверены, что проект вполне реализуем и, чтобы воплотить его в жизнь, нужно активно изучить мировой опыт и проработать все технологические возможности.

Эксперты - все московское метро может стать беспилотным к 2030 году

Длина подземного кольца - почти 20 километров. Сделать полный круг и проехать по 12 пересадочным станциям сейчас можно за полчаса. Возможно ли в такой сжатый срок автоматизировать одну из самых загруженных линий, не останавливая движение поездов? Эксперты считают, что да, возможно. "Все инженерные проблемы на этот счет уже решены. С технической точки зрения реализация такого проекта не составит труда. Я думаю, что в течение 12-15 лет весь Московский метрополитен может перейти на беспилотное управление - уже к 2030 году. Возможно сделать это и быстрее, если учиться на чужих и собственных ошибках", - рассказал "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. По его словам, новые поезда метро "Москва", которые столичной подземке поставляет крупнейший в стране производитель рельсового подвижного состава АО "Трансмашхолдинг", вполне подходят на роль беспилотников. Они и сегодня оснащены самой современной электронной начинкой, всевозможными датчиками и интеллектуальными системами, что сильно упрощает процесс их адаптации к автономному движению. Кстати, "Метровагонмаш" (входит в состав "Трансмашхолдинг") с каждым годом увеличивает поставки своих вагонов - если в 2017 году для Москвы с конвейера их сошло 264, то в 2018-м - почти 500, а в будущем году планируется поставить уже 552 вагона. Более того, завод готовит обновленные модели "Москва-2019" и "Москва-2020", которые будут буквально сверху донизу напичканы электроникой.

Довезет ли?

Конечно, москвичей в первую очередь волнует вопрос - насколько безопасно беспилотное метро? Возможно ли функционирование транспортного узла абсолютно без участия человека? Сможет ли автоматика правильно повести себя в случае чрезвычайной ситуации? По мнению Блинкина, искусственный интеллект под землей способен даже превзойти человека. "По поводу безопасности переживать не стоит, - говорит он. - Ведь работать будет четкая программа, обеспечивающая движение поезда по обособленному пути. Если кто-то упадет на рельсы, это тут же зафиксируют датчики и передадут команду роботу о необходимости тормозить. Даже опытный машинист среагировать с такой скоростью и применить экстренное торможение не сможет", - уверен эксперт.

Как показывает мировая практика, число аварий в беспилотном метро стремится к нулевым показателям. Все дело в том, что за безопасность там отвечает многоуровневая система. Контроль за маршрутом и направлением движения осуществляет один робот, за движением в пределах станции, открытием и закрытием дверей следит уже другая система. А за регулированием скорости, мониторингом расстояния между поездами и выявлением посторонних предметов на рельсах наблюдает еще один обособленный компьютер. Полностью исключить ЧП, к сожалению, пока не получается. Так, в ноябре прошлого года в сингапурском беспилотном метро столкнулись два поезда, пострадали почти 30 человек. Причиной аварии был назван сбой в автоматической системе управления. Но ведь и при управлении машинистами аварии, увы, случаются. В любом случае при внедрении беспилотных вагонов Москва уделит первостепенное внимание надежности автоматики. А перед запуском составов без машиниста поезда наверняка не раз протестируют без пассажиров ночью, после закрытия подземки.

В любом случае говорить о внедрении беспилотников на всей московской подземке пока было бы преждевременно. Даже автоматизация Кольцевой линии - это пока лишь осторожные планы. Ведь столичное метро входит в десятку самых крупных метрополитенов мира по протяженности и пассажиропотоку, и такой проект потребует колоссальных усилий.

А как у них?

В общей сложности поезда без машинистов ходят в метрополитенах двадцати стран мира. В частности, в канадском Ванкувере действует система беспилотного легкого метро SkyTrain, а в Париже такое сообщение организовано между аэропортом Орли и обычной подземкой. Но наиболее интересен пример Дании - там метрополитен изначально строился для беспилотных составов. Подземка Копенгагена - одна из самых молодых в мире, ее открыли только в конце 2002 года. Москвичей своим масштабом она вряд ли удивит - всего 2 ветки и 22 станции. Зато из аэропорта можно сразу попасть в центр города без пересадок, так как одна из линий как раз заканчивается у воздушной гавани. Здесь к вопросу безопасности подошли радикально - на всех крытых станциях установили стеклянные стены вдоль краев платформы, чтобы избежать падения пассажиров на рельсы. В стенках есть двери, которые открываются синхронно с дверями вагона, когда поезд останавливается. Такой же принцип реализован в метро Санкт-Петербурга, но только в Северной столице это сделано в качестве защиты от подтоплений, а в Дании служит исключительно для безопасности. Самое желанное место в поезде - в начале первого вагона. Здесь можно почувствовать себя машинистом - за массивным лобовым стеклом, к которому никто не мешает подходить вплотную, отлично виден мелькающий тоннель, а восторг от проезда по открытым участкам линий вообще сложно описать.

Кстати

Власти Москвы планируют внедрять беспилотное управление не только в метрополитене, но и на городском транспорте. Город уже активно использует и совершенствует такие системы, как комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) и интеллектуальная транспортная система (ИТС). Именно они послужат технологической основой для внедрения беспилотников. Транспорт сможет перемещаться и ориентироваться в городе без помощи водителя, так как в единый комплекс будут интегрированы светофоры, камеры, детекторы и трекеры.