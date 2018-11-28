В Москве 12 торговых центров и вокзал эвакуировали после анонимных звонков

Количество торговых центров Москвы, ставших объектом атаки "телефонных террористов", выросло до 12. Ранее сообщалось о десяти ТЦ, где была объявлена эвакуация из-за угрозы взрывов.

Среди ТЦ, атакованных мошенниками, оказались "Горбушкин двор", "Вива", "Цветной", "Капитолий", "Хорошо" и "Мегаполис", передает РИА Новости. По предварительным данным, звонки о якобы заложенных взрывных устройствах поступали непосредственно в торговые центры, а уже оттуда - в полицию.

Оперативные службы выезжают по всем адресам, проводят эвакуацию. В общей сложности на улицу вывели более 4 тысяч человек, самая массовая эвакуация - в ТЦ "Гагаринский". Кинологи проверяют все помещения.

Кроме того, людей вывели из Киевского вокзала.

Стоит отметить, что в этом году такой мощной волны "телефонного терроризма" в Москве еще не было. В последний раз массовые звонки о бомбах поступали в полицию осенью прошлого года. С 13 сентября по 1 октября было эвакуировано более 350 ТЦ, вокзалов и развлекательных заведений. Расследование показало, что звонки шли с территории США, Японии, Турции и Украины.