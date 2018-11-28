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28.11.2018 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве число "заминированных" ТЦ выросло до 15

Текст: Сергей Бабкин

Количество торговых центров Москвы, "заминированных" телефонными анонимами, увеличилось с 12 до 15, передал ТАСС. Новые сообщения о взрывных устройствах поступают часто, что свидетельствует о спланированной акции.

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В одном из крупнейших ТЦ "Горбушкин двор" информацию об эвакуации посетителей подтвердили. В пресс-службе торгового центра корреспонденту "РГ" сообщили, что звонок о якобы заложенной бомбе поступил в правоохранительные органы. Все посетители и сотрудники вышли на улицу. Сейчас в гипермолле работают экстренные службы, проверяются все помещения. "Администрация "Горбушкиного двора" готова оказать содействие в расследовании", - отметили представители ТЦ.

Тем временем, пресс-служба дирекции железнодорожных вокзалов РЖД сообщила, что все терминалы работают в обычном режиме. В том числе, и Киевский вокзал: туда, по данным информагентств, также поступал звонок об угрозе взрыва. Все поезда идут по расписанию. А на Ярославском и Казанском вокзалах идут учения пожарных. На работу терминалов это никак не влияет.

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