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28.11.2018 14:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главный саратовский спасатель задержан за злоупотребления полномочиями

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Начальника управления ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, нарушения были выявлены в ходе совместных проверок управления собственной безопасности МЧС и ФСБ. Как уточняется, задержание было проведено в рамках пресечения должностных нарушений коррупционного характера. Генерал-майора внутренней службы подозревают в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Игорь Качев занимает свой пост уже более пяти лет, с сентября 2013 года. Впервые о том, что у правоохранительных органов могут быть претензии к руководителю саратовского МЧС, заговорили в начале прошлого года после задержания начальника финансово-экономического отдела управления. Как сообщалось, финансист выписывал премии на сотрудников управления, а затем требовал, чтобы они передавали ему часть этих денег. Однако впоследствии в СУ СК по Саратовской области заявили, что данных о том, что к этим махинациям было причастно руководство управления, нет.

В этом году СМИ публиковали заявление жительницы Саратова, в котором она обращала внимание правоохранительных органов на госзакупку оборудования для единого телефонного номера экстренных служб "112", при которой якобы могло быть допущено необоснованное расходование средств. На пресс-конференции в областном правительстве эти предположения опровергли.

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