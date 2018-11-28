Главный саратовский спасатель задержан за злоупотребления полномочиями

Начальника управления ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, нарушения были выявлены в ходе совместных проверок управления собственной безопасности МЧС и ФСБ. Как уточняется, задержание было проведено в рамках пресечения должностных нарушений коррупционного характера. Генерал-майора внутренней службы подозревают в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов.

Игорь Качев занимает свой пост уже более пяти лет, с сентября 2013 года. Впервые о том, что у правоохранительных органов могут быть претензии к руководителю саратовского МЧС, заговорили в начале прошлого года после задержания начальника финансово-экономического отдела управления. Как сообщалось, финансист выписывал премии на сотрудников управления, а затем требовал, чтобы они передавали ему часть этих денег. Однако впоследствии в СУ СК по Саратовской области заявили, что данных о том, что к этим махинациям было причастно руководство управления, нет.

В этом году СМИ публиковали заявление жительницы Саратова, в котором она обращала внимание правоохранительных органов на госзакупку оборудования для единого телефонного номера экстренных служб "112", при которой якобы могло быть допущено необоснованное расходование средств. На пресс-конференции в областном правительстве эти предположения опровергли.