На прямую линию пензенского губернатора поступило около 800 вопросов

Состоялась прямая линия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с жителями региона. Они могли задать ему вопрос напрямую, дозвонившись до студии либо отправить сообщение заранее по доступным каналам связи.

До начала прямой линии поступило более 700 вопросов. Как сообщили организаторы прямой линии, в основном они касались благоустройства, ЖКХ и качества медицинской помощи. Во время прямой линии обращения продолжали поступать. Чаще всего жители региона просили обратить внимание на ремонт дорог. Если еще два года назад речь шла об участках общегородского и областного значения, то на этот раз чаще всего звучали жалобы по поводу дорог внутреннего пользования.

Как сообщил глава региона Иван Белозерцев, бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области на 2018 год составили свыше шести миллиардов рублей. Всего построено и отремонтировано 540 километров дорог, из них, региональных и межмуниципальных - без малого 300 километров.

- Для людей эти цифры ничего не говорят. Нужно делать дороги и ремонтировать. Мы будем продолжать это делать. И будем следить за качеством ремонта, - заверил Иван Белозерцев.

В следующем году из дорожного фонда Пензенской области на эти цели планируется направить почти шесть миллиардов рублей. Предполагается осуществить реконструкцию более 600 километров дорог. Беспрецедентные средства получат муниципалитеты, например, Пензенский район сможет направить на ремонт дорог порядка 300 миллионов рублей, для сравнения в этом году на эти цели он получил не более шести миллионов. Поэтому темпы ремонта дорог в муниципалитетах станут более заметны.

За счет субсидий на территории районов будет выполнен ремонт 223 км, это почти в три раза больше, чем в текущем году.

Сохранится финансирование региональной программы "Чистая вода". В этом году только из областного бюджета на ремонт коммуникаций и водонапорных башен направлено свыше ста миллионов рублей.

- На следующий год финансирование этой программы не будет уменьшено, - сообщил глава Иван Белозерцев. - Мы будем изыскивать дополнительные средства, потому что спрос на участие в программе у сельских поселений Пензенской области очень высокий, проблем еще немало, и мы готовы их поэтапно решать.

Немало вопросов было о благоустройстве и создании комфортной среды.

- Считаю, что подземные пешеходные переходы необходимы Пензе, но не повсеместно, а в местах, где идет самое оживленное движение транспорта. Они могут появиться в районе Центрального рынка, аэропорта, на проспекте Строителей. Октябрьскому району Пензы нужны сразу нескольких таких точек, - отметил губернатор. - Есть хорошие проекты подземных пешеходных переходов, их можно было бы реализовать, к примеру, в рамках программы "Безопасные качественные дороги".

Эти проекты могут быть реализованы в 2020 году.

Компетентно

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

- Одна из главных задач - повышение качества жизни граждан. Для этого нужно создавать современные рабочие места, чтобы у жителей Пензенской области была работа, чтобы они были обеспечены жильем, чтобы была комфортной среда их проживания. Важно, чтобы молодежь пензенского региона могла получить хорошее образование, чтобы пензенцам было доступно качественное здравоохранение, чтобы социальная сфера защищала тех, кто нуждается в этой помощи - инвалидов, пенсионеров, многодетные семьи, малообеспеченных граждан. Власть должна решать вопросы, важные для каждого конкретного человека.