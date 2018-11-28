Названа вероятная причина пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Возгорание на строящемся в Петербурге ледоколе "Виктор Черномырдин" могло произойти из-за нарушения техники безопасности, сообщили "РГ" в пресс-службе "Адмиралтейских верфей".

Работы в котельном отделении, где и начался пожар, проводила подрядная организация. Сейчас на верфи создана комиссия, которая выясняет все обстоятельства инцидента.

К слову, по оценкам "Адмиралтейских верфей" площадь возгорания составила 100 метров. В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщают о том, что огнем была охвачена площадь 300 метров.

Сейчас пожар полностью потушен. Пострадали два человека, один из них госпитализирован с ожогами рук.