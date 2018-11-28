Обвиняемому в теракте петербуржцу ужесточили обвинение

Следствие ужесточило обвинение петербуржцу Дмитрию Лукьяненко, который подозревается в совершении теракта в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте.

Как следует из электронной карточки дела на сайте Московского окружного военного суда, сейчас обвиняемому инкриминируется не только незаконное изготовление взрывчатых веществ, но также незаконное хранение и перевозка взрывчатых устройств.

Бомба в камере хранения магазина сработала в декабре 2017 года. В результате инцидента пострадали 18 человек. Изначально было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, впоследствии его переквалифицировали на теракт. Обвиняемый был направлен на обследование в психиатрическую клинику, а дело передали в Московский окружной военный суд.

Лукьяненко инкриминировали преступление, предусмотренное пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта). Свою вину он признал.