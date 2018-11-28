По факту падения вертолета в НАО возбуждено уголовное дело

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту падения вертолета в Ненецком автономном округе. Об этом сообщили "РГ" в ведомстве. Погиб один человек.

Расследование ведется в рамках статьи "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Напомним, около 16.00 в 40 километрах от поселка Харьягинский упал вертолет Ми-26, на борту которого находилось шесть человек.

Командир экипажа погиб на месте. Рейс был грузовым. У двух членов экипажа тяжелые травмы, трое получили повреждения средней тяжести.

Рядом с местом крушения находится вертолетная площадка Пижма. Вертолет упал при заходе на посадку.

Первую помощь пострадавшим оказал медработник, прибывший с Харьягинского месторождения в составе спасательной группы.

В администрации Ненецкого автономного округа сообщают, что пострадавших готовы доставить в Нарьян-Мар и разместить в местной больнице.