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28.11.2018 19:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту падения вертолета в НАО возбуждено уголовное дело

Текст: Вера Черенева (Ненецкий АО)

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту падения вертолета в Ненецком автономном округе. Об этом сообщили "РГ" в ведомстве. Погиб один человек.

Расследование ведется в рамках статьи "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Фото: СК РФ
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Напомним, около 16.00 в 40 километрах от поселка Харьягинский упал вертолет Ми-26, на борту которого находилось шесть человек.

Командир экипажа погиб на месте. Рейс был грузовым. У двух членов экипажа тяжелые травмы, трое получили повреждения средней тяжести.

Рядом с местом крушения находится вертолетная площадка Пижма. Вертолет упал при заходе на посадку.

Первую помощь пострадавшим оказал медработник, прибывший с Харьягинского месторождения в составе спасательной группы.

В администрации Ненецкого автономного округа сообщают, что пострадавших готовы доставить в Нарьян-Мар и разместить в местной больнице.

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