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28.11.2018 12:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прокуратура нашла нарушения в детской больнице Мурманска

Текст: Алексей Михайлов (Мурманска область)

Прокуратура Ленинского округа Мурманска нашла многочисленные нарушения в областной детской клинической больнице, где полторы недели назад отравились несколько детей.

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- Установлено, что 18 ноября с жалобами на многократную рвоту и слабость обратилось четыре несовершеннолетних пациента, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - У них была обнаружена норовирусная инфекция. Через два дня симптомы инфекции исчезли, дети были выписаны.

Проверка выявила в больнице нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Как выяснилось, в медучреждении нет ванных и моечных машин, которые требуются для обработки оборотной тары, нет маркировки на таре и части кухонного инвентаря, а на потолках в палатах больницы есть следы залития. Кроме того, сотрудники больницы не взяли своевременно анализы у заболевших детей и не известили областной центр гигиены и эпидемиологии.

Проверки в медучреждении проводили региональные управления СК и Роспотребнадзора.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в суд направлены материалы о приостановлении деятельности больницы по организации питания. Кроме того, контролеры отметили переуплотненность в инфекционном отделении медучреждения и потребовали эту проблему решить.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
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