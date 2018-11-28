Прокуратура нашла нарушения в детской больнице Мурманска

Прокуратура Ленинского округа Мурманска нашла многочисленные нарушения в областной детской клинической больнице, где полторы недели назад отравились несколько детей.

- Установлено, что 18 ноября с жалобами на многократную рвоту и слабость обратилось четыре несовершеннолетних пациента, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - У них была обнаружена норовирусная инфекция. Через два дня симптомы инфекции исчезли, дети были выписаны.

Проверка выявила в больнице нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Как выяснилось, в медучреждении нет ванных и моечных машин, которые требуются для обработки оборотной тары, нет маркировки на таре и части кухонного инвентаря, а на потолках в палатах больницы есть следы залития. Кроме того, сотрудники больницы не взяли своевременно анализы у заболевших детей и не известили областной центр гигиены и эпидемиологии.

Проверки в медучреждении проводили региональные управления СК и Роспотребнадзора.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в суд направлены материалы о приостановлении деятельности больницы по организации питания. Кроме того, контролеры отметили переуплотненность в инфекционном отделении медучреждения и потребовали эту проблему решить.