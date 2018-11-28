Рапота предложил Беларуси и Псковской области выходить на рынки с совместным продуктом

Осваивать рынки третьих стран совместным продуктом с Беларусью предложил Госсекретарь СГ Григорий Рапота на встрече в Пскове с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Анализ двусторонней торговли, по его мнению, которое он изложил во время беседы с журналистами Союзного государства, свидетельствует со всей очевидностью, что "в ее структуре можно увидеть точки роста.

Например, в Псковской области хорошо развито производство комбикормов. В Беларуси в этой сфере также реализуется масштабный проект, и в Союзном государстве готовится программа по комбикормам. Это та сфера взаимодействия, которую мы могли бы предложить".

В качестве еще одного примера он сослался на производство кабельной продукции. "Здесь также можно подумать о том, как объединить усилия и выходить на рынок с совместным продуктом", - считает госсекретарь. Правда, есть и другие сферы для взаимодействия в промышленности и сельском хозяйстве, добавил он, передает БЕЛТА.

Как ранее сообщал "СОЮЗ", группа белорусских и российских журналистов находится в Пскове в составе пресс-тура, организованного Постоянным комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром РБ и Международным информационным агентством "Россия сегодня".