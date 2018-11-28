В Псковской области высадился десант белорусских и российских журналистов

Практически одновременно мы, белорусские журналисты, из Минска и российские коллеги - из Москвы отправились в Псковскую область. И ранним утром 27 ноября, объединившись на российской станции Дно, вместе прибыли на железнодорожный вокзал древнего Пскова.

Пресс-туры, которые организует Постоянный Комитет Союзного государства, МИА "Россия сегодня" и Национальный пресс-центр Беларуси, уже стали традиционными. Цель нынешнего - знакомство с историей и культурой, изучение экономики, промышленности и потенциальных возможностей региона, а также встреча с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

В начале нынешнего года Псковская область и Беларусь подписали "дорожную карту" по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству на 2018-2020 годы. Стороны договорились увеличить взаимный товарооборот и обмениваться опытом в строительстве, здравоохранении, образовании, развитии туризма, культуры и малого бизнеса. Хороший пример - сотрудничество госпредприятия "Псковпассажиравтотранс" и белорусского "МАЗа". Компании вместе занимаются обновлением и техническим сопровождением псковского автобусного парка. Белорусские строители помогли псковичам возвести две новые школы, перинатальный центр, где использовались белорусские стройматериалы и лифтовое оборудование.

Минск сегодня активно готовится к проведению II Европейских игр, в которых примут участие 4000 спортсменов из 50 стран и разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Спортивный форум континента пройдет с 21 по 30 июня 2019 года.

Псков, в свою очередь, в будущем году принимает международный фестиваль "Ганзейские дни Нового времени". Форум проводится по указу президента России для установления международных культурных, торговых и туристических контактов. На Ганзейские дни ожидают более 30 тысяч гостей из Европы и России. И город к ним активно готовится. Работы идут даже на территории древнего Псковского кремля. Ремонтируются улицы, дворы, в лесах некоторые памятники архитектуры, обновляются фасады домов.

Утро 27 ноября началось для участников пресс-тура с обзорной экскурсии по городу и посещения Троицкого собора и древней крепости, где храм расположен. Это место уже окрестили псковскими Помпеями. Как в сказке, 30 лет и 3 года правил во Пскове в XIII веке литовский князь Довмонт, в крещении Тимофей, который не знал поражений. Его победы над врагами ознаменовались строительством храмов на территории Псковского посада. При князе было построено 3 церкви. А всего экспедиция из Эрмитажа обнаружила и раскопала на территории древнего кремля 13 средневековых храмов. Некоторые из них законсервированы и открыты для обзора туристов. Это были самые маленькие храмы на Руси. И, к слову, самые скромные по убранству.

Следующий адрес маршрута пресс-тура - гора Соколиха, где возвышается монументальная статуя из бронзы. Памятник в 1993 году увековечил подвиг Александра Невского и его дружины - разгром тевтонских рыцарей на льду Чудского озера.

Эдуард Узенев, ученый секретарь пушкинского музея-заповедника, читал участникам пресс-тура стихи великого поэта

А во второй половине дня мы отправились в Пушкинский заповедник, который стал визитной карточкой Псковской земли и по сей день привлекает множество поклонников творчества великого поэта, в том числе и из Беларуси. Журналистов встретил Георгий Василевич, директор музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское". Нас, конечно, интересовала тема сотрудничества Пушкинского заповедника с белорусскими коллегами.

- Мы дружим с белорусским музеем Якуба Коласа, с Национальным художественным музеем Беларуси и Галереей Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Обмениваемся выставками и методическим опытом. Полагаю, что в будущем году наши коллекции искусства XX и начала XXI века можно будет увидеть в музее современного искусства Витебска. Мы рады делиться тем, что храним. Хотелось бы расширить связи на всю территорию Беларуси. Но, к сожалению, есть сложности, связанные с перемещением музейных коллекций.

Василевич рассказал о своем кукольном театре, о мастер-классах, на которых молодежь учиться писать, как в старину, пером, и пригласил всех на всероссийский праздник - День поэзии, который по традиции проводится в первую пятницу и субботу июня. В прошлом году в празднике принимал участие белорусский ансамбль "Сябры".

В поездке в имения "Михайловское", "Тригорское" (в этот день хранители этих музеев распахнули их двери специально для нас) и в Святогорский монастырь-музей нас сопровождал Эдуард Узенев, ученый секретарь пушкинского музея-заповедника, читал стихи великого поэта. Удивил фактом, что Александр Сергеевич участвовал в 29 дуэлях, но только в 4 из них ему довелось стрелять, никого даже не ранив при этом. Знаменитая аллея Анны Керн закрыта для посетителей - 230-летние липы стали небезопасны, с них падают ветки даже в безветренную погоду. Хранитель музея-заповедника "Тригорское" Римма Бурченкова подготовила журналистам сюрприз: включила механическую игрушку, изготовленную неизвестным русским умельцем в пушкинскую эпоху и до сих пор издающую тонкие трели соловья.

День 28 ноября начался со встречи Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

В программе пресс-тура также посещение Свято-Успенского Псковско-Печерского монастыря и встреча с настоятелем отцом Прохором, поездка в особую экономическую зону "Моглино" и на ОА "Псковский электромеханический завод". И под занавес - экскурсия в Изборск.

Прямая речь

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства:

- Мы сюда приехали посмотреть потенциал дальнейшего развития, структуру торгово-экономических отношений. Там есть точки роста. В Псковской области хорошо развито производство комбикормов. И в Беларуси этому тоже уделяется большое внимание. Реализуется большой проект - создается биотехнологическая корпорация, готовится специальная программа по производству комбикормов. Вот, пожалуйста, сфера взаимодействия, где мы можем поучаствовать все вместе. Есть в Пскове производство кабельной продукции. Строительство любого крупного предприятия без этого обойтись не может. В Беларуси строится атомная станция, там требуется огромное количество этой продукции. Производители кабельной продукции тоже достаточно динамично развиваются. Стоит подумать, как объединить усилия и выйти на рынок с совместной продукцией. Это важно еще и потому, что Псковская - приграничная с Беларусью область. Это дает дополнительные преимущества.

В Могилевской области существует российско-белорусский университет. Много копий сломали, чтобы внести вклад в развитие этого учебного заведения, которое завоевало бы авторитет на научном и образовательном пространстве. Наша миссия - еще раз посмотреть, что можно здесь сделать в сфере развития торгово-экономических и гуманитарных отношений, туризма.