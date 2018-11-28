Что нарушили украинские моряки во время рейда на Крым

Центр общественных связей ФСБ России предоставил корреспонденту "РГ" судовые документы, изъятые на кораблях-нарушителях, а также данные объективного контроля акватории Черного моря российскими пограничниками. Эти документальные свидетельства, мягко говоря, противоречат официальной украинской версии о якобы абсолютно законных действиях группы украинских кораблей в рамках международного морского права.

За эти дни недолгий, но шумный рейд украинских кораблей вдоль берегов Крыма оброс многочисленными домыслами и мифами, которые в первую очередь транслирует официальный Киев и украинские СМИ.

Миф первый - украинские военно-морские суда могли беспрепятственно войти в Азовское море через Керченский пролив, не предупреждая об этом заранее российских пограничников. Об этом, в частности, заявил по радиосвязи еще до нарушения госграницы командир бронекатера "Бердянск" лейтенант Роман Мокряк. Он сообщил российским пограничникам, что его бронекатер имеет право на свободу судоходства в соответствии с положениями Договора между РФ и Украиной "О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" от 24 декабря 2003 года. Спустя полчаса, в 07.10 утра 25 ноября бравый украинский моряк Мокряк на "Бердянске", а за ним "Никополь" и буксир "Яны Капу" пересекают госграницу РФ.

Можно ли пересекать границу без предупреждения?

Как особо подчеркнули в погранслужбе ФСБ, произошло это несмотря на то, что, во-первых, было предупреждение о закрытии района территориального моря Российской Федерации на подходах к Керченскому проливу со стороны Черного моря. А во-вторых, корабли ВМС Украины пересекают госграницу в координатах 44° 52’, 7 Северной широты и 36° 33’, 3 Восточной долготы. Подробные координаты точки входа имеют значение, потому что она находится вне системы рекомендованных путей движения судов на расстоянии в 5 кабельтовых. То есть украинцы "промахнулись" почти на километр и вошли во временно закрытый для плавания район.

"Тем самым, как подчеркнули в ФСБ, они нарушили требования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации", федерального закона от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации".

Законно ли устанавливать коридоры для судоходства?

Миф второй - Россия не имела права устанавливать конкретные коридоры прохода для кораблей и тем более закрывать целый район для судоходства. На эти высказывания в Погранслужбе напомнили то, о чем собственно говорится в Конвенции ООН.

Так, согласно статьям 21 и 22 Конвенции прибрежное государство в случае необходимости и с учетом безопасности судоходства может потребовать от иностранных судов (кораблей), пользоваться морскими коридорами и схемами разделения движения, которые оно может установить или предписать для регулирования прохода судов.

Что касается мирного прохода иностранных кораблей, в том числе и военных, то они регулируются статьей 13 закона "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ". Согласно этому закону - иностранные военные корабли должны соблюдать законодательство РФ и правила, относящиеся к мирному проходу через территориальное море.

Арсенала украинских катеров и буксира хватило бы на небольшую морскую войну

Далее, как напомнили в российской спецслужбе, после пересечения госграницы России корабли ВМС Украины проследовали без разрешения в Керчь-Еникальский канал. Тем самым они нарушили разрешительный порядок, установленный приказом Минтранса России от 21 октября 2015 г. № 313 "Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Керчь".

Знали ли украинцы, что нарушают правила плавания

Миф третий - украинские моряки не знали об уведомительном порядке прохождения через Керчь-Еникальский канал. Однако при преследовании кораблей ВМС Украины российские пограничники им неоднократно по радиосвязи в соответствии со ст. 30 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года доводили требования немедленно покинуть территориальное море Российской Федерации. Кроме того, ЦОС ФСБ предоставил корреспонденту "РГ" рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, найденный после задержания на катере "Никополь". То есть украинские моряки были прекрасно осведомлены о порядке прохождения канала. Почему они не стали следовать этим правилам, становится понятно из еще одного документа "Контрольного листа готовности катера "Никополь" к выходу в море. Так вот, согласно ему, старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", "сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него, минуя береговые и морские посты наблюдения ЧФ и береговой охраны ФСБ".

А был ли рейд мирным?

И наконец миф четвертый - пограничники не должны были применять оружие по мирным украинским судам, а могли просто их "вытолкать" за пределы территориального моря. Как ответили корреспонденту "РГ" в пограничной службе ФСБ России - несмотря на все предпринятые российской стороной предупредительные меры, корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность. На них были расчехлены артиллерийские установки, их стволы подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров РФ. Угроза применения оружия - это уже прямое нарушение Конвенции ООН и российского законодательства о правилах мирного прохода.

Кстати, что касается самого "мирного прохода" украинских катеров и буксира - арсенала, который был обнаружен на них, хватило бы на небольшую морскую войну. Например, на борту буксира "Яны Капу" было два пулемета ДШК калибра 12,7 мм с 612 крупнокалиберными патронами, 13 автоматов Калашникова АК-74 и почти 12 тысяч патронов к ним. Оба катера имели по две артустановки, в которые входит пушка 30 мм, автоматический гранатомет АГС-17 и пулемет ПКТ. Боеприпасы к ним: 765 осколочно-фугасных снарядов 30 мм, 1975 выстрелов к АГС и еще 495 для подствольных гранатометов. Почти 10 тысяч патронов к ПКТ и 1189 к пистолетам ПМ и более 100 ручных гранат.

Суд

В Крыму взяли под стражу всех украинских участников провокации в Керченском проливе.

Киевский районный суд Симферополя завершил рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения обвиняемым в нарушении государственной границы РФ украинским морякам. Все они взяты под стражу до 25 января. Вчера перед судом предстали еще девять украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе. Среди них Андрей Драч, который, по словам его адвоката, был на судне прикомандированным сотрудником СБУ. "У меня не было намерений нарушать государственную границу России, - заявил Драч в суде. - О том, что мы стали нарушителями, я узнал только из радиоэфира".

Адвокат сотрудника украинской спецслужбы просил изменить подсудность его клиенту, поскольку дела военнослужащих, по словам защитника, должны рассматриваться военным судом. Другой обвиняемый, одессит Андрей Шевченко, попросил суд избрать ему меру пресечения в виде залога. Однако суд эти аргументы не принял. Во вторник были арестованы 15 украинских моряков. В суде украинские моряки утверждали, что только выполняли приказ своего командования.

Подготовил Сергей Винник (Симферополь)