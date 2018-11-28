Путин об инциденте в Керченском проливе: Пограничники РФ выполнили свой долг

"Это провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - заявил Владимир Путин. Вопрос об этом ему задали на форуме "Россия зовет!", который проходит в Москве.

Президент напомнил о низком рейтинге украинского руководителя внутри страны, именно слабые шансы на победу и даже на прохождение во второй тур подтолкнули руководство Украины к обострению ситуации для того, чтобы создать непреодолимые препятствия для его политических оппонентов внутри страны.

Путин сравнил масштабы событий - в 2014 году, когда Крым решил присоединиться к России, и позднее, когда заполыхал Юго-Восток Украины, никакого военного положения Украиной не вводилось. "А тут небольшой инцидент, и ввели. Ну явно в преддверии выборов", - повторил Путин.

Президент также раскрыл детали самого инцидента. Украинские военные корабли, по его словам, "не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы". "Начали двигаться прямо к мосту. На предложение встать на стоянку не реагировали. На предложение взять лоцмана - молчание", - рассказал президент.

Действия наших пограничников он считает абсолютно правомерными и единственно возможными в этой ситуации.

"Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, и не понятно, что они собираются делать. Как должны действовать пограничники? Они выполнили свой воинский долг, свои законные функции по защите территориальной целостности Российской Федерации", - заявил Путин.

Он обратил внимание, что украинские корабли "вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к РФ".

Президент привел еще один признак провокации - среди членов экипажа были сотрудники службы безопасности Украины, в чем они, по его словам, признались.

"Это игра на обострение. Это нечистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников", - отметил Путин.

Путин признался, что ко многому привык, но поражен тем, что киевским властям все сходит с рук.

"Они продают антироссийские настроения. Ничего другого уже не осталось. И им все сходит с рук. Если захотят младенцев на завтрак - наверное, подадут", - заметил российский лидер.

Путин назвал такую политику зарубежных лидеров близорукой, которая абсолютно не побуждает украинские власти к проведению ответственной политики, в том числе в сфере экономики и социалки внутри страны.

"Однако эта пена политическая сойдет, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку действиям сегодняшнего руководства Украины так же, как грузинский народ дал оценку действиям Саакашвили", - заключил Путин.