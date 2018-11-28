Новости

Раскрыта тайна строительства первого собора Папы Римского 14:37
Орловский киллер получил 21 год за убийства бизнесмена и чиновника 14:36
В Кузбассе погиб шахтер, которого затянуло в барабан конвейера 14:32
Ногти, шоколад, подошва: Где пишут шпаргалки российские школьники 14:24
Российский гонщик Шварцман назван новичком года по версии ФИА 14:23
Инженера ядерного центра в Сарове заподозрили в получении взятки 14:21
Nissan отзывает в России шесть моделей 14:17
Старшеклассники и студенты смогут стать цифровыми кураторами 14:15
В Башкирии экс-полицейского осудили за избиение задержанного 14:12
В Астрахани при пожаре погибли две пенсионерки 14:02
Названы виды спорта, влияющие на продолжительность жизни 14:02
Древнейшие наскальные рисунки оказались картами звездных систем 14:00
В Москве число "заминированных" ТЦ выросло до 15 13:55
В Приамурье мачеху заподозрили в издевательствах над падчерицей 13:52
Путин и Эрдоган обсудили безопасность в Черноморском регионе 13:51
Силуанов не нашел повода для беспокойства о санкциях на госдолг РФ 13:50
Эксперты ВАДА прибыли в Москву для переговоров 13:44
В Чувашии на трассе М-7 фура сбила инспектора ГИБДД 13:41
ЧП на ледоколе "Виктор Черномырдин" не скажется на сроках его сдачи 13:41
Яхтенную марину в Балаклаве спроектирует подрядчик Крымского моста 13:35
Памфилова: Рабочая группа в АП 21 декабря обсудит муниципальный фильтр 13:29
В Болгарии представили устройство, способное читать вслух для слепых 13:28
Донские ученые отправились в Антарктиду для лова редких рыб 13:27
Писатель Елизаров прокомментировал сообщения о попытке самоубийства 13:26
В Москве 12 торговых центров и вокзал эвакуировали после анонимных звонков 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 13:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Яхтенную марину в Балаклаве спроектирует подрядчик Крымского моста

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Подрядчиком проектирования яхтенной марины в Балаклаве выбрана компания "Стройгазмонтаж", которая выполняет строительство Крымского моста. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Фото: Крымова Юлия/РГ Фото: Крымова Юлия/РГ
Фото: Крымова Юлия/РГ

Всего на конкурс было подано пять заявок, в результате их рассмотрения заказчиком (ГБУ "Дирекция капитального строительства" города Севастополя) на первом месте оказался "Стройгазмонтаж", предложивший выполнить работы за 339 миллионов рублей, на втором - компания из Санкт-Петербурга "Центр технологии судостроения и судоремонта", просившая 332 миллиона.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Балаклаве туристам пришлось штурмовать лодки, чтобы уехать с пляжа

- При оценке заявок учитывалась не только цена контракта, но и квалификация участников, опыт выполнения сопоставимых по объему и сложности работ, наличие трудовых и материально-технических ресурсов, - сообщил директор ГБУ Андрей Коваль по итогам рассмотрения заявок. - Квалификация победителя вселяет уверенность, что работы будут выполнены качественно и в срок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен выполнить проектно-изыскательские работы для размещения в Балаклавской бухте яхтенной марины международного уровня с развитой инфраструктурой. При этом стоимость ее строительства не должна выйти за пределы 7,1 миллиарда рублей.

Проект финансируется из средств федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Балаклавские рыбаки попросили найти им место в яхтенной марине

Планируется реконструкция набережных общей протяженностью 2,6 километра. На набережной Назукина с участком улицы Калича предстоит замена инженерных сетей, реконструкция 13 причалов, благоустройство пешеходной зоны. Таврическая набережная будет расширена до 10 метров, семь из которых займет проезжая часть, отремонтированы шесть причалов. В северной части бухты, где ранее размещались пограничная часть и судоремонтный завод "Металлист", будет реконструирована территория площадью 420 квадратных метров, включая док для подъема и спуска на воду яхт и катеров.

В общей сложности в балаклавской марине предполагается разместить более 600 яхт и катеров.

Подрядчик должен спроектировать стоянки для 54 маломерных судов длиной до шести метров, 86 моторных яхт и парусных ботов длиной 6-9 метров, 238 моторных и парусных яхт длиной более девяти метров, 177 яхт длиной 14-19 метров, 30 яхт длиной до 25 метров, а также выделить по одному-два места для судов длиной 30-45 метров.

Кроме этого, найти место для стоянки служебных катеров пограничной, лоцманской, поисково-спасательной службы, диспетчерской службы яхтенной марины, ГИМС МЧС России, дежурной службы линейного отдела МВД на водном транспорте, а также плавучей заправочной станции и постановщика боновых заграждений.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Проект развития Балаклавы представили инвесторам в Сочи

Для этого в бухте разместят плавучие пирсы и причалы общей протяженностью 165 метров.

Историческое здание водолечебницы 1906 года постройки на набережной Назукина, 2, где сейчас располагается рыболовная база, пройдет реставрацию и будет передано для размещения морского пункта пропуска через госграницу.

Для лодок рыболовов-любителей и яликов местных жителей реконструируют причал ЗБ с возможностью стоянки коммерческих маломерных судов, посадки и высадки пассажиров.

Кстати

В проект также войдут капремонт прилегающих дорог и площади 1 мая, строительство ливневой канализации и насосных станций, благоустройство всей территории реконструкции, в том числе подсветка зданий и скульптур.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФРГ и Франция высказались против ужесточения санкций в отношении России
Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком
В Финляндии подтвердили отсутствие территориальных претензий к России
Российские военные взяли пробы грунта в Алеппо после химатаки боевиков
В Грузии началось голосование во втором туре президентских выборов