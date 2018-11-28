Яхтенную марину в Балаклаве спроектирует подрядчик Крымского моста

Подрядчиком проектирования яхтенной марины в Балаклаве выбрана компания "Стройгазмонтаж", которая выполняет строительство Крымского моста. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Всего на конкурс было подано пять заявок, в результате их рассмотрения заказчиком (ГБУ "Дирекция капитального строительства" города Севастополя) на первом месте оказался "Стройгазмонтаж", предложивший выполнить работы за 339 миллионов рублей, на втором - компания из Санкт-Петербурга "Центр технологии судостроения и судоремонта", просившая 332 миллиона.

- При оценке заявок учитывалась не только цена контракта, но и квалификация участников, опыт выполнения сопоставимых по объему и сложности работ, наличие трудовых и материально-технических ресурсов, - сообщил директор ГБУ Андрей Коваль по итогам рассмотрения заявок. - Квалификация победителя вселяет уверенность, что работы будут выполнены качественно и в срок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен выполнить проектно-изыскательские работы для размещения в Балаклавской бухте яхтенной марины международного уровня с развитой инфраструктурой. При этом стоимость ее строительства не должна выйти за пределы 7,1 миллиарда рублей.

Проект финансируется из средств федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Планируется реконструкция набережных общей протяженностью 2,6 километра. На набережной Назукина с участком улицы Калича предстоит замена инженерных сетей, реконструкция 13 причалов, благоустройство пешеходной зоны. Таврическая набережная будет расширена до 10 метров, семь из которых займет проезжая часть, отремонтированы шесть причалов. В северной части бухты, где ранее размещались пограничная часть и судоремонтный завод "Металлист", будет реконструирована территория площадью 420 квадратных метров, включая док для подъема и спуска на воду яхт и катеров.

В общей сложности в балаклавской марине предполагается разместить более 600 яхт и катеров.

Подрядчик должен спроектировать стоянки для 54 маломерных судов длиной до шести метров, 86 моторных яхт и парусных ботов длиной 6-9 метров, 238 моторных и парусных яхт длиной более девяти метров, 177 яхт длиной 14-19 метров, 30 яхт длиной до 25 метров, а также выделить по одному-два места для судов длиной 30-45 метров.

Кроме этого, найти место для стоянки служебных катеров пограничной, лоцманской, поисково-спасательной службы, диспетчерской службы яхтенной марины, ГИМС МЧС России, дежурной службы линейного отдела МВД на водном транспорте, а также плавучей заправочной станции и постановщика боновых заграждений.

Для этого в бухте разместят плавучие пирсы и причалы общей протяженностью 165 метров.

Историческое здание водолечебницы 1906 года постройки на набережной Назукина, 2, где сейчас располагается рыболовная база, пройдет реставрацию и будет передано для размещения морского пункта пропуска через госграницу.

Для лодок рыболовов-любителей и яликов местных жителей реконструируют причал ЗБ с возможностью стоянки коммерческих маломерных судов, посадки и высадки пассажиров.

Кстати

В проект также войдут капремонт прилегающих дорог и площади 1 мая, строительство ливневой канализации и насосных станций, благоустройство всей территории реконструкции, в том числе подсветка зданий и скульптур.