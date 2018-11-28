Лавров: Документация с кораблей ВМС Украины говорит о провокации

Изъятые при досмотре украинских военных кораблей документы свидетельствуют о том, что Киев готовил "провокацию в расчете на скандал", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится с визитом в Женеве.

По словам главы МИД, российская сторона уже обратила внимание западных коллег на обнародованные документы. В Москве убеждены, что они свидетельствуют о стремлении украинских властей достичь определенных геополитических задач и одновременно решить свои внутренние проблемы.

Как накануне рассказала "РГ", на борту одного из катеров во время осмотра российскими пограничниками был найден документ под названием "Контрольный лист готовности к выходу в море". Перед военным кораблем напрямую ставилась задача переместиться из Одессы в Бердянск таким образом, чтобы обеспечить "скрытность подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождение через него".

Кроме того, на судне обнаружили написанный от руки конспект правил судоходства в этой акватории, о котором моряки, очевидно, были осведомлены. Досмотровая группа пограничников представила изъятый с буксира арсенал автоматов Калашникова, а еще крупнокалиберные пулеметы ДШК и полный боекомплект патронов калибра 12.7 мм.