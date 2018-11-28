Совмин выделил девять миллионов рублей на ремонт Керченского колледжа

Совет министров РК выделил из резервного фонда более девяти миллионов рублей на аварийно-восстановительные работы в Керченском политехническом колледже, где студент устроил взрывы и стрельбу. Это распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства Крыма.

Распределителем средств является министерство образования, науки и молодежи РК. Соответствующие изменения будут внесены в сводную бюджетную роспись и кассовый план исполнения бюджета РК на 2018 год. Ранее студенты и преподаватели колледжа решили восстановить поврежденное взрывами здание и возобновить в нем занятия.

Напомним, 17 октября студент политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал в здании учебного учреждения самодельную бомбу, а затем начал расстреливать студентов и преподавателей. Погибли 20 человек, около 50 были госпитализированы.

Сегодня занятия проходят в учебных корпусах, не пострадавших от нападения.