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28.11.2018 11:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре балкон многоэтажки рухнул на детскую площадку

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре часть балкона на строящемся 25-этажном доме упала вниз на детскую площадку. ЧП произошло на улице Старокубанской,139. В результате происшествия никто не пострадал.

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По данным мэрии города, свежая кирпичная кладка на балконе 22-го этажа дома обвалилась из-за сильного порыва ветра. Кирпичи упали на крышу детской площадки и пробили ее, однако в тот момент там никого не было.

Сейчас по факту этого происшествия УВД города проводит проверку. Ранее правоохранительное ведомство сообщало о еще одном инциденте, произошедшем из-за порыва ветра: в Краснодаре на улице Лазурная, 68 упало сухое дерево.

- В результате этого происшествия пострадала 65-летняя жительница дома, на которую рухнуло дерево. Она в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами была гоститализирована, - рассказывает официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко. - Повреждения также получили два припаркованных рядом автомобиля - Renault Logan и Hyundai Elantra. Больше никто не пострадал. Стоит отметить, что от порыва ветра сухое дерево, упавшее на женщину, вырвало с корнем.

В пресс-службе администрации Краснодара также сообщили, что ночью 28 ноября и в течение суток 29 ноября на город обрушатся сильный дождь и мокрый снег в сочетании с сильным ветром, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим власти  города прогнозируют возможные чрезвычайные ситуации, повреждение кровель домов, падение сухих деревьев. Снежный циклон двигается к Краснодару из Сибири.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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