В Крыму от курортного сбора отказались уже три муниципалитета

Госсовет Крыма исключил три муниципалитета из эксперимента со взиманием курортного сбора. Решение принято сегодня на сессии республиканского парламента.

Ранее о своем нежелании участвовать в эксперименте заявили власти Евпатории и Черноморского, следом к ним присоединились депутаты из Саки. Они подали соответствующие заявки в крымский парламент, пояснив свою позицию экономической нецелесообразностью и возможным снижением потока отдыхающих.

Таким образом, с 1 мая 2019 года сбор будет взиматься только в четырех крымских муниципалитетах: Алуште, Судаке, Феодосии и Ялте. Он составит 10 рублей за сутки с одного организованного отдыхающего. При этом жители Республики Крым и граждане, приехавшие в регион на лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования, сбор платить не будут. Также от него освобождаются дети, инвалиды, ветераны и другие льготники.

Между тем, республиканский парламент принял решение о создании Фонда развития курортной инфраструктуры, в котором будут аккумулироваться средства, собранные в рамках эксперимента. Из Фонда деньги планируют направлять исключительно на развитие курортов: проектирование, реконструкцию, строительство и благоустройство парков, скверов и пляжей.