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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму арестован задержанный на украинском катере сотрудник СБУ

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя продолжил рассматривать ходатайства ФСБ об аресте сотрудников СБУ и моряков ВМС Украины - членов экипажей бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яни Капу".

Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Республике Крым
В Крыму морякам ВМС Украины предъявлено обвинение

На сегодняшнее судебное заседание из Украины приехали несколько родственников моряков, а рассмотрение материалов по-прежнему происходит одновременно в трех залах в открытом режиме.

Судья Дмитрий Мажелянский вынес решение об аресте 24-летнего сотрудника СБУ Андрея Драча, который вышел в Черное море на бронекатере "Никополь". Уроженец села Городок Винницкой области заявил суду, что не имел прямого умысла нарушать госграницу РФ.

- О том, что мы нарушаем границу РФ, я узнал уже только из радиоэфира, - сказал обвиняемый.

За своего подзащитного заступился адвокат.

- В море нет указателей границ. Он не знал, что является нарушителем, не командовал операцией. Дела, совершенные во время несения службы, рассматриваются военным судом. Поэтому прошу рассмотреть подсудность этого дела. Мой доверитель намерен доказать, что у него не было никакого умысла нанести урон интересам РФ. Нет никаких доказательств существования предварительного сговора и организованной группы. Прошу избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, - заявил защитник.

Тем не менее суд решил арестовать Драча до 25 января 2019 года. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пресечение государственной границы Российской Федерации).

Фото: Василий Батанов/РИА Новости
Аксенов сообщил о состоянии раненых моряков ВМС Украины

Накануне городской суд Керчи вынес решение об аресте на два месяца троих украинских моряков, получивших ранения в результате провокации, организованной командованием Военно-морских сил Украины в Керченском проливе. В этот же день Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года еще 12 украинских моряков - участников операции. Дело рассматривалось одновременно в трех залах. Все они будут содержаться в следственном изоляторе Симферополя.

Также сегодня перед судом предстанут граждане Украины Юрий Безъязычный, Денис Гриценко, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Олег Мельничук, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовый, Андрей Шевченко.

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