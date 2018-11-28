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28.11.2018 09:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Крыму арестовал 15 из 24 украинских моряков

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Городской суд Керчи вынес решение об аресте на два месяца еще троих украинских моряков, получивших ранения в результате провокации, организованной командованием Военно-морских сил Украины в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-служба Керченского суда.

Таким образом, удовлетворено ходатайство замначальника следственного отдела УФСБ России по Республике Крым. Общее количество украинских моряков, арестованных за нарушение госграницы РФ, возросло до 15. Моряки проходят лечение в керченской больнице с легкими осколочными ранениями конечностей.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму за нарушение границы РФ арестованы 12 украинских моряков

Накануне Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года 12 украинских моряков, участвовавших в операции. Дело рассматривалось одновременно в трех залах. Подозреваемым инкриминируют часть 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Никто из них не признал свою вину. В суде украинские моряки утверждали, что только выполняли приказ своего командования. Они будут содержаться в следственном изоляторе Симферополя. Сегодня суд рассмотрит дела остальных украинцев, в том числе командиров двух судов.

Напомним, 25 ноября три судна украинских ВМСУ, два артиллеристских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу", грубо нарушили государственную границу РФ. В результате инцидента все три корабля были задержаны и отбуксированы в керченский порт. Украинские моряки предстали перед судом.

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