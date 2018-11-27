Крымский омбудсмен рассказала о характере ранений украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина рассказала о состоянии здоровья украинских моряков, получивших ранения во время провокаций ВМСУ в Черном море. По ее словам, у всех госпитализированных военных легкие повреждения мягких тканей, а врачи оценивают их состояние как стабильное.

Раненые моряки, которым от 19 до 24 лет, находятся под охраной в больнице №1 города Керчи. Один из них ранен в плечо, другой - в бедро, третий - в кисть руки.

- Это моряки, не командиры кораблей, - уточнила Лубина РИА Новости. - Я интересовалась, нужна ли какая-то помощь. Потому что омбудсмен Украины Людмила Денисова уже распускает слухи, что одному из моряков будут ампутировать кисть. Это не правда: у всех все конечности в норме. Ранения не тяжелые, осколочные, состояние стабильное.

Лубина рассказала, что судьба военных моряков будет решаться после сегодняшнего решения Киевского райсуда Симферополя, который изберет меру пресечения для украинцев за нарушение госграницы.

- Я жду решения суда и следствия о дальнейшей судьбе всех украинских моряков, чтобы подключиться, чтобы их права по российскому законодательству не нарушались, - сказала Лубина.

Накануне ФСБ России опубликовало видео допроса моряков задержанных кораблей ВМСУ, во время которого они признали намеренный характер своих провокационных действий в Керченском проливе.