Аксенов сообщил о состоянии раненых моряков ВМС Украины

Жизни троих украинских моряков, которые получили ранения при задержании в территориальных водах России, ничего не угрожает. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

- Морякам оказывается вся необходимая помощь, - сообщил Аксенов. - Мы четко понимаем, что они стали заложниками сложившейся политической ситуации. В Киеве знали, что подвергают опасности жизни своих моряков, отправляя эти три корабля нарушать государственную границу России, но решили ими пожертвовать. Порошенко плевать на людей. Уверен, что моряки шли выполнять этот приказ как на похороны. И что большинство граждан Украины такие провокации не поддерживает.

Аксенов сообщил, что ситуация в Керченском проливе никак не повлияла на жизнь крымчан, которые с 2014 года уже привыкли к провокациям со стороны соседнего государства. Но все жители полуострова уверены, что армия, ФСБ и МВД в случае опасности обесчечат мир и спокойствие и нейтрализуют любые угрозы извне.

- В военном отношении киевский режим не может ничего противопоставить России, - убежден Аксенов. - Боевой дух украинской армии тоже очень низкий. Никаких успехов в экономике и благосостоянии граждан в стране нет, все развалилось, а рейтинг Порошенко стремится к нулю. Для удержания власти он устроил провокацию, чтоб ввести военное положение и стать единоличным диктатором. Но, думаю, что ему уже ничего не поможет.

Напомним, накануне в ответ на агрессивные действия кораблей ВМС Украины пограничники задержали три корабля незалежной, которые были отбуксированы на базу в Керчи.