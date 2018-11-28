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28.11.2018 10:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые распространенные имена свердловских должников

Текст: Мария Гафурова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Судебные приставы Свердловской области составили рейтинг имен должников. Топ-10 среди неплательщиков возглавили мужчины с именем Александр - их без малого 70 тысяч человек.

Свое исследование приставы проводили с помощью "Банка исполнительных производств" - онлайн-сервиса ФССП, который позволяет всем желающим проверить, есть ли за ними какая-либо задолженность. Данные в "Банке" находятся в открытом доступе и содержат информацию о номере исполнительного производства и прописанных в нем требованиях, сумме долга, а также сведения об объявлении в розыск должник, его имущества или ребенка и так далее.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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Исследование показало, что среди мужчин неплательщиками чаще всего становятся Александры - почти 70 тысяч должников. Кроме них в тройку "победителей" так же вошли Сергеи - более 65 тысяч задолженностей, и Андреи -  46 тысяч. В Топ-10 попали и Иваны - более 17 тысяч должников, 650 из которых - Иваны Ивановичи.

Среди женщин на первом месте по количеству долгов оказались Натальи - 36 тысяч человек. Вторыми оказались Ольги и Татьяны - по 28 тысяч производств, а третьими Анны и Екатерины - 14 тысяч дел.

Как отметили в пресс-службе УФССП, данные такого рейтинга напрямую зависят от популярности попавших в него имен.

Кстати

С начала 2018 года жители Свердловской области задолжали своим детям более четырех миллиардов рублей. Как ранее писала об этом "РГ", долг превысил показатель предыдущего года на один миллиард. В связи с этим, более 16 тысяч алиментщиков не смогут отправиться отдыхать за границу - им вынесен временный запрет на выезд из России.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Полномочия судебных приставов
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