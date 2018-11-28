Президент России Владимир Путин встретился с главой Магнитогорского металлургического комбината.

О беседе с Виктором Рашниковым сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь, по его словам, шла о планах развития предприятия до 2024 года, о чем глава ММК и рассказал президенту.

Еще на встрече обсуждались социальные программы, реализуемые на комбинате.

"Рашников также пригласил Путина посетить "Магнитку" в следующем году, когда предприятие будет отмечать 80-летие", - добавил Песков.