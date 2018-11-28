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Рубрика: Культура

Раскрыта тайна строительства первого собора Папы Римского

Текст: Денис Передельский
Фото: Newcastle University Фото: Newcastle University
Фото: Newcastle University

Международная команда исследователей установила, что знаменитый собор Святого Иоанна Латеранского в Риме был построен на месте снесенной императорской резиденции.

Кратко о работе рассказывается на сайте Университета Ньюкасла (Великобритания). В многолетнем исследовании приняли участие сотрудники университетов Флоренции и Амстердама, а также музея Ватикана.

Целью было изучение истории создания собора Святого Иоанна Латеранского - места нахождения кафедры римского епископа и Папского трона. Он был построен в IV веке нашей эры по приказу Константина - первого римского императора, принявшего христианство.

Фото: Alistair Coombs
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Это был собственный храм Папы Римского, который возвели на вершине холма. Он доминировал над городом. Археологи установили, что выбранное для строительства место использовалось и ранее на протяжении нескольких веков.

В частности, столетием раньше богатую укрепленную резиденцию там построил император Септимий Север. По мнению ученых, Константин приказал снести эту крепость, чтобы возвести величественный собор.

Работа также позволила определить, как с течением времени изменялась архитектура строений, находившихся на этом месте. Например, руины древнейших сооружений были обнаружены на глубине 8,5 метра под собором.

Кроме того, под храмом нашли большие пустоты и тоннели, по которым может передвигаться взрослый человек.

Добавим, что собор был перестроен в 1650-е годы и в таком виде дошел до наших дней.

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