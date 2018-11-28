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Стало известно, сколько камер получат модели Samsung Galaxy S10

28.11.2018,  
10:17
Текст:  Владимир Болотин
В Сети появилась информация о том, сколько камер будет у будущих флагманов Samsung Galaxy S10. Спойлер: их будет много.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По данным корейского издания The Bell, две старшие модели получат двойные селфи-камеры. Galaxy S10 Plus будет отличаться от S10 наличием широкоугольного объектива во "фронталке", а младшая модель с индексом S10 Lite получит привычную фронтальную камеру.

Основные камеры младшей и основной модели будут сдвоенными. А вот Galaxy S10 Plus получит тройную камеру - 12 Мп, 16 Мп со сверхширокоугольным объективом, а также 13 Мп с 3-кратным зумом.

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Также Samsung выпустит специальную версию Galaxy S10 с поддержкой сетей 5G. Эта модель получит двойную "фронталку", а основная камера будет состоять из четырех модулей. Вероятно, один из них будет 3D-камерой TOF.

Предполагается, что анонс новинок состоится на Mobile World Congress в конце февраля 2019 года в Барселоне.

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