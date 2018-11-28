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28.11.2018 16:12
Рубрика: Власть

У маскирующихся под МЧС ведомств отнимут спецсигналы

Текст: Тимофей Борисов
МЧС России предложило запретить не входящим в систему ведомства службам использовать спецсигналы на автомобилях. Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: Сергей Кузнецов/ РИА Новости Фото: Сергей Кузнецов/ РИА Новости
Фото: Сергей Кузнецов/ РИА Новости

Инициатива, о которой в спасательном ведомстве говорили уже давно, наконец, приобрела вид предложения. Хотя проблема действительно давняя, когда многочисленные службы, работающие на рынке газовых, противопожарных и спасательных услуг, пытаются маскироваться под МЧС. Они не только ставят мигалки на свои авто, но и раскрашивают их под МЧС. Хотя, скажем, какая-нибудь частная или добровольная служба спасения или газовый трест никакого отношения к МЧС России не имеет. При этом многочисленные самозванцы нередко "летали" да и продолжают "летать" по улицам на раскрашенных дорогостоящих внедорожниках по встречкам, с нарушением скорости. Они попадают в аварии и в интернет-видеоролики, тем самым зачастую компрометируя настоящих спасателей.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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В МЧС России весной сообщали, что проводили совместно с ГИБДД специальный рейд по выявлению машин, незаконно использующих спецсигналы и символику спасательной службы. Проверки были вызваны участившимися случаями использования различными подразделениями, не занимающимися реагированием на оперативные события, мигалок, которые дают преимущества в движении транспорта. В проверках участвовали около 300 сотрудников МЧС России и ГИБДД. Рейды проводились в Москве и Санкт-Петербурге, где ранее было зафиксировано наибольшее количество нарушений.

Понятно, что у МЧС возникло предложение запретить аварийно-спасательным службам, не входящим в систему ведомства, использовать специальные световые и звуковые сигналы на своих транспортных средствах. Разработанный ведомством проект вносит изменения в указ "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства".

В МЧС отметили, что проект документа предусматривает запрет устанавливать на авто не только так называемые "мигалки", но и наносить специальные цветографические схемы на легковые автомобили аварийно-спасательных формирований, не входящих в систему МЧС.

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Ранее на эту проблему обращал внимание глава ГИБДД России Михаил Черников.

По словам начальника ГИБДД, в Москве есть некие коммерческие предприятия, которые могут участвовать в спасательных операциях. И они вправе сами создать комиссию и решить, каким автомобилям нанести цветографические схемы и установить громкоговоритель. После чего им становится позволено перемещение по выделенным полосам. МЧС в этом процессе никак не участвует. Это и позволяет этим фирмам раскрашивать свои автомобили таким образом, чтобы все думали, что это автомобили МЧС. "Мы сейчас обсуждаем с представителями МЧС, как решить эту проблему", - отмечал Михаил Черников.

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