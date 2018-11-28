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28.11.2018 06:35
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как блокировать рак до первых симптомов

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Американские исследователи выяснили, что воздействие на белок BRD9 способно блокировать развитие синовиальной саркомы - злокачественной опухоли мягких тканей, которая может появиться в любой части тела, включая мозг и сердце, передает Eurekalert.

Фото: depositphotos.com
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Как пояснили специалисты, заболевание в самом начале протекает без каких-либо явных симптомов, однако позже может проявиться отеком, онемением или внезапной болью в суставе.

Ученые выяснили, что важное значение для развития заболевания имеет белок BRD9. И его подавление может стать новым эффективным способом лечения недуга на самых ранних стадиях. Это показал эксперимент на мышах.

- Мы выделили BRD9 в качестве первой действующей терапевтической мишени для синовиальной саркомы, которая связана как биохимически, так и функционально с SS18-SS (слитый белок, стимулирующий развитие онкологии - прим. "РГ"), - говорит ведущий автор работы Джерард Бриен.

Кстати

Соединения, получаемые в результате переваривания обычной капусты и капусты кале, а также брокколи, защищают от рака, считают исследователи из лондонского Института Фрэнсиса Крика.

Также полезными в плане предотвращения некоторых видов онкологии являются чеснок, помидоры, ягоды, грибы, петрушка.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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