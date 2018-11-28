Ушаков: Встреча Путина и Трампа назначена на 1 декабря

Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа назначена на 1 декабря. Об этом сообщил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он уточнил, что в Буэнос-Айресе лидеры двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире и региональной проблематики, а также борьба с терроризмом. Как отметил Юрий Ушаков, президенты обсудят, в том числе, и инцидент в Керченском проливе. При этом помощник президента РФ прокомментировал информацию о том, что в связи с этим инцидентом Дональд Трамп не исключил отмены встречи с российским лидером.

"Если возникнут какие-то дополнительные соображения в данном контексте, то исходим из того, что эти соображения будут доведены до нас через каналы взаимодействия, а не через СМИ", - заявил Юрий Ушаков. "Пока могу подтвердить, что стороны условились о месте и времени проведения такой встречи", - отметил он, подчеркнув, что такая встреча важна и российской, и американской сторонам в одинаковой степени.