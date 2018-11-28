В Киеве эвакуировали 37 супермаркетов после звонка о минировании

В украинской столице происходит экстренная эвакуация посетителей и сотрудников 37 супермаркетов сети "Сильпо" из-за угрозы взрыва.

Как сообщает портал ukranews.com, звонок от анонимного злоумышленника поступил на пульт Службы безопасности Украины в среду вечером. При этом мужчина не сообщил, в каком именно из магазинов предположительно заложена бомба, так что полицейские решили перестраховаться.

Сводки новостей обновляются в оперативном режиме в соцсети Facebook. Сообщается, что на местах работают кинологи и взрывотехники, все проходит в штатном режиме. Ранее сегодня пришлось вывести людей из торгового центра в Киеве, куда вошли представители молодежного крыла националистического объединения "Свобода" (запрещено Верховным судом РФ) и подожгли там дымовые шашки.