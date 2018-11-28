Новости

В Петербурге микрофинансистов осудили за займы под залог недвижимости 19:16
56 процентов россиян проводят в интернете до 8 часов в день 19:14
В Крыму суд арестовал всех 24 членов экипажей ВМС Украины 19:14
Минздрав досрочно закупит лекарства от редких недугов 19:11
"Арсенал" победил "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Кубка России 19:10
Следователи предъявили обвинение участнику банды Басаева 19:04
Костромичей предупредили о 20-градусных морозах 18:56
Honda показала новый кроссовер Passport 18:48
Элтон Джон отменил концерт за несколько минут до начала из-за болезни 18:42
Лавров и Кассис рассказали о развитии отношений РФ и Швейцарии 18:40
Россиянина задержали в Таиланде по запросу США 18:32
Ушаков подтвердил попытку Порошенко поговорить с Путиным 18:31
Германия не собирается пересматривать участие в "Северном потоке-2" 18:17
Лавров: Украинские корабли планировали скрытно пройти в Азовское море 18:11
Памфилова: В России пройдут опросы о дате Единого дня голосования 18:00
В Москве канатную дорогу остановили из-за кибератаки 17:59
Путин предоставил российское гражданство журналисту Тиму Керби 17:58
Лавров: Документация с кораблей ВМС Украины говорит о провокации 17:58
Появились фото с места взрыва под Владимиром 17:45
Ушаков: Встреча Путина и Трампа назначена на 1 декабря 17:44
В Якутии шахтер оказался под завалом на 230-метровой глубине 17:43
При крушении вертолета в НАО погиб командир экипажа 17:39
Названа дата начала выпуска внедорожников Aurus 17:38
Названы самые "пьющие" европейские страны 17:24
В Крыму суд арестовал командиров задержанных кораблей ВМСУ 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 18:28
Рубрика: Власть

Владимир Путин: Провокация организована украинской властью

Российская газета - Федеральный выпуск №7731 (268)
Выступая перед российскими и иностранными бизнесменами на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!", Владимир Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе.

"Это провокация, которая организована действующей украинской властью. Думаю, что и президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - заявил Путин. Он напомнил о низком рейтинге украинского руководителя внутри страны. Слабые шансы даже на прохождение во второй тур подтолкнули нынешнее руководство Украины к обострению ситуации с целью создать непреодолимые препятствия для политических оппонентов внутри страны.

Путин сравнил масштабы событий: в 2014 году, когда Крым решил присоединиться к России, и позднее, когда заполыхал Юго-Восток Украины, никакого военного положения Украиной не вводилось. "А тут небольшой инцидент, и ввели. Ну явно в преддверии выборов", - заметил Путин. Он также раскрыл детали самого инцидента. Украинские военные корабли, по его словам, "не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы". "Начали двигаться прямо к мосту. На предложение встать на стоянку не реагировали. На предложение взять лоцмана - молчание", - рассказал президент.

Фото: Александр Корольков/РГ
Вячеслав Володин: Провокация в Керченском проливе - это попытка Порошенко поднять рейтинг

Действия наших пограничников он считает абсолютно правомерными и единственно возможными в этой ситуации. "Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, и непонятно, что они собираются делать. Как должны действовать пограничники? Они выполнили свой воинский долг, свои законные функции по защите территориальной целостности РФ", - заявил Путин. Он обратил внимание, что украинские корабли "вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к РФ".

Президент привел еще один признак провокации - среди членов экипажа были сотрудники Службы безопасности Украины, в чем они, по его словам, признались. "Это игра на обострение. Это нечистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников", - отметил Путин.

Путин признался, что ко многому привык, но поражен тем, что киевским властям все сходит с рук. "Они продают антироссийские настроения. Ничего другого уже не осталось. И им все сходит с рук. Если захотят младенцев на завтрак - наверное, подадут", - заметил российский лидер. Путин назвал такую политику близорукой, она не побуждает украинские власти к проведению ответственной политики, в том числе в сфере экономики и социалки внутри страны. "Однако эта пена политическая сойдет, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку действиям сегодняшнего руководства Украины так же, как грузинский народ дал оценку действиям Саакашвили", - заключил Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин об инциденте в Керченском проливе: Пограничники РФ выполнили свой долг
Следователи предъявили обвинение участнику банды Басаева
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы
Германия не собирается пересматривать участие в "Северном потоке-2"