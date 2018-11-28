Выступая перед российскими и иностранными бизнесменами на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!", Владимир Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе.

"Это провокация, которая организована действующей украинской властью. Думаю, что и президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - заявил Путин. Он напомнил о низком рейтинге украинского руководителя внутри страны. Слабые шансы даже на прохождение во второй тур подтолкнули нынешнее руководство Украины к обострению ситуации с целью создать непреодолимые препятствия для политических оппонентов внутри страны.

Путин сравнил масштабы событий: в 2014 году, когда Крым решил присоединиться к России, и позднее, когда заполыхал Юго-Восток Украины, никакого военного положения Украиной не вводилось. "А тут небольшой инцидент, и ввели. Ну явно в преддверии выборов", - заметил Путин. Он также раскрыл детали самого инцидента. Украинские военные корабли, по его словам, "не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы". "Начали двигаться прямо к мосту. На предложение встать на стоянку не реагировали. На предложение взять лоцмана - молчание", - рассказал президент.

Действия наших пограничников он считает абсолютно правомерными и единственно возможными в этой ситуации. "Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, и непонятно, что они собираются делать. Как должны действовать пограничники? Они выполнили свой воинский долг, свои законные функции по защите территориальной целостности РФ", - заявил Путин. Он обратил внимание, что украинские корабли "вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к РФ".

Президент привел еще один признак провокации - среди членов экипажа были сотрудники Службы безопасности Украины, в чем они, по его словам, признались. "Это игра на обострение. Это нечистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников", - отметил Путин.

Путин признался, что ко многому привык, но поражен тем, что киевским властям все сходит с рук. "Они продают антироссийские настроения. Ничего другого уже не осталось. И им все сходит с рук. Если захотят младенцев на завтрак - наверное, подадут", - заметил российский лидер. Путин назвал такую политику близорукой, она не побуждает украинские власти к проведению ответственной политики, в том числе в сфере экономики и социалки внутри страны. "Однако эта пена политическая сойдет, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку действиям сегодняшнего руководства Украины так же, как грузинский народ дал оценку действиям Саакашвили", - заключил Путин.