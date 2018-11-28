Ученые выяснили, как мозг записывает и стирает воспоминания

Группа ученых из Института Скриппса впервые подробно описала физиологический механизм формирования и очистки памяти. Как выяснилось, процессом управляет один дофаминовый нейрон.

Полностью исследование опубликовано в журнале Cell Reports. Цепочку возникновения и стирания воспоминаний ученые проанализировали на примере мушек-дрозофил. Насекомым создали четкую ассоциацию между определенным запахом и ударом электрическим током. Впоследствии мушки избегали одного лишь только запаха. Параллельно ученые отслеживали активность клеток мозга, используя визуализацию. Оказалось, что "обучением" занимается определенный дофаминовый нейрон.

Как выяснилось, он же отвечает за то, чтобы разрушить старые воспоминания. "Каждый раз, когда вы узнаете что-то новое, вы формируете новое воспоминания, зачастую стирая старые. Это важный способ баланса, который помогает мозгу не перегружаться", - пояснил один из авторов эксперимента Джейкоб Берри.

Кстати, этот механизм объясняет явление ретроактивного торможения, когда новая информация смешивается с похожей старой, и возникает путаница. Например, когда подчиненный нового начальника норовит назвать именем предыдущего.

Исследование поможет разобраться во многих процессах, связанных с формированием памяти у человека. Ученые говорят, что оно может быть полезно при лечении наркомании или посттравматических стрессовых расстройств. Параллельно можно будет разработать подходы, препятствующие активной потери памяти, в частности, у больных деменцией.