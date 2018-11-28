Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей страничке в Facebook прокомментировала сообщение о том, что посол РФ в Таллине Александр Петров был вызван в эстонский МИД в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Захарова отметила, что у Эстонии нет выхода к Черному морю, как и Черноморского флота. Кроме того, "вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен". При этом дипломат с иронией предложила эстонскому МИД в целях "повышения собственной узнаваемости" вызвать глав дипмиссий других государств. Например, посла Франции в связи с недавними антиправительственными погромами в Париже, посла Сирии - с бомбардировками ее территории силами коалиции во главе с США, а посла США - в связи с вскрывшимися фактами использования дочерью и помощником главы США в одном лице (Иванкой Трамп - прим. "РГ") личной почты в служебных целях.

Ранее стало известно, что внешнеполитическое ведомство Эстонии в среду вызвало посла РФ в этой республике Александра Петрова. На этой встрече эстонский МИД потребовал от Москвы освободить украинские корабли и их экипаж, а также обеспечить свободу судоходства в акватории Керченского пролива и Азовского моря, передает ТАСС.

Напомним, что обстановка в проливе обострилась после того, как три военных судна ВМФ Украины - два танкера и буксир - вторглись 25 ноября в территориальные воды России (12 миль от берега по определению международного морского права), как сообщили в ФСБ. Они шли через Керченский пролив из Черного моря в Азовское, не реагируя на запросы и требования российских пограничников. Впоследствии корабли были принудительно задержаны, для их остановки было применено оружие, и трое военных моряков получили осколочные ранения без угрозы для жизни. В Москве называют инцидент сознательной провокацией Киева, который, воспользовавшись ситуацией, ввел на территории всей страны военное положение. Предложение российской делегации обсудить нарушение госграниц РФ на площадке Совбеза ООН во время экстренного заседания было заблокировано семью государствами, включая США.