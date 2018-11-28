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28.11.2018 16:38
Рубрика: В мире

"Желтые жилеты" готовят новую акцию в Париже

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)

Если Эмманюэль Макрон, выступив с энергетической программой, рассчитывал тем самым сбить накал страстей в стране вокруг резкого подорожания автомобильного горючего, то это ему явно не удалось.

"Желтые жилеты" с большим скепсисом отнеслись к обещаниям французского президента сделать политику в области налогообложения топлива "более гибкой", а также провести консультации по этой тематике в течение трех месяцев. Об этом однозначно заявил один из представителей неформального движения Эрик Друэ после встречи с министром комплексных экологических преобразований Франсуа де Рюжи, что произошла через несколько часов после макроновского спича в Елисейском дворце.

"Французов совершенно не убедили сформулированные властями меры", - подчеркнул он.

Фото: AP
Движение "желтых жилетов" перекинулось в Индийский океан

По его мнению, отныне речь идет не только о так называемом "экологическом налоге" на горючее, который стал своего рода "последней каплей", спровоцировавшей нынешние невиданные по размаху протесты в стране, но и о более "широком круге проблем". При этом Друэ подтвердил намерение его единомышленников провести новую манифестацию в Париже в ближайшую субботу - 1 декабря.

"Это наше общее решение, и мы готовы приезжать столицу каждую неделю, пока не добьемся удовлетворения наших требований", - подчеркнул 33-летний Эрик Дрюэ.

Такая перспектива настолько не пришлась по вкусу французским властям, пережившим в минувшую субботу шок от сцен настоящей герильи на Елисейских полях, что премьер-министр Эдуар Филипп, совсем недавно отказывавшийся от контактов с "желтыми жилетами", предложил с ними увидеться в самые ближайшие дни.

Тем временем, по всей стране "желтые жилеты" продолжают блокировать ряд нефтехранилищ, торговых центров, выставляют пикеты на дорогах, как местного, так и национального значения.

В мире Европа Франция
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