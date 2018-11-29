Абэ намерен согласовать с РФ новый формат обсуждения мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился в Буэнос-Айрес для участия в саммите "двадцатки". На полях мероприятия политик рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным новый формат обсуждения мирного договора между государствами.

По словам Абэ, он надеется провести с российским лидером обстоятельный диалог по вопросу заключения мирного договора, передает телерадиокомпания NHK. Ранее на встрече в Сингапуре первые лица России и Японии договорились ускорить переговоры по заключению мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Документ, в частности, предусматривает передачу японской стороне острова Шикотан и гряды Хабомаи после заключения мирного договора.

Японские СМИ со ссылкой на правительственные источники отмечают, что Владимир Путин и Синдзо Абэ переговорят о новом формате консультаций по мирному договору. Ожидается, что создание такого механизма будет способствовать ускорению переговорного процесса.

По некоторым данным, вопрос заключения мирного договора будут в новом формате будут обсуждать от японской стороны генеральный секретарь Совета национальной безопасности Сетаро Яти и заместитель министра иностранных дел Такэо Акиба. Российские интересы представят помощник президента РФ Юрий Ушаков, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а также замглавы внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов. Первое заседание в таком составе может пройти уже до конца текущего года.

При этом Юрий Ушаков уже частично подтвердил появившуюся в японских СМИ информацию. "Лидеры, как известно, договорились ускорить переговорный процесс с опорой на совместную декларацию 1956 года. Для этого будет создан специальный механизм переговоров, и этот механизм, как нам представляется, президент и премьер-министр обсудят на встрече в Буэнос-Айресе, после чего об этом будет объявлено", - рассказал он журналистам.