Александр Лукашенко дал интервью российскому телеканалу

Вопросы экономического развития Беларуси и ее основных драйверов роста, цифровизация на евразийском пространстве, глобальной повестки дня и международной политики определили главное содержание интервью Александра Лукашенко российскому информационному телеканалу "Россия 24", которое он дал во Дворце Независимости.

Оценивая состояние и перспективы Евразийского союза, сообщает БЕЛТА, белорусский президент был настроен достаточно самокритично. "Знаем, куда идти, как идти. Опыт уже есть. Пример есть - разные союзы, в том числе Европейский союз. Мы понимаем, что надо делать, а что нельзя, чтобы не войти в Brexit", - сказал Лукашенко.

В то же время, по его мнению, "все умеем, но не все делаем. Сами создаем проблемы: создаются барьеры в торговле, а ведь стороны договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. Но мы знаем, что этого быть не должно". Президент РБ подчеркнул важность выполнения всех достигнутых договоренностей: "Железно надо выполнять. У нас пока этого еще не хватает".

Как информируют белорусские СМИ, основным поводом для интервью послужили мероприятия в формате ЕАЭС на высоком и высшем уровнях: прошедшая недавно в Минске встреча на уровне премьер-министров, так и предстоящий на следующей неделе саммит союза с участием глав государств. Кстати, стало известно, что телеканалом готовится к эфиру целая серия интервью с лидерами стран ЕАЭС, которые выйдут на следующей неделе на каналах телевизионной и радиовещательной компании ВГТРК.

Интервью с Александром Лукашенко планируется показать в двух форматах. В полном варианте оно выйдет на телеканале "Россия 24" накануне саммита в Санкт-Петербурге, а 1 декабря в программе "Вести в субботу" можно будет увидеть фрагменты состоявшейся беседы.